泥涌碼頭公廁耗資330萬元翻新　尿廁不增反減3個剩1個

食環署目前管理約810間公廁，當中240間會由2019年起分階段逐步進行翻新和優化工程。其中馬鞍山郊遊熱點泥灘，區內碼頭公廁將會於今年第四季展開翻新工程，完工後男女廁格及洗手盆均設有電子感應系統，然而男廁的尿廁數量不增反減，由3個尿廁減至1個，廁外洗手盆亦由3個減至2個，預計工程耗資約330萬元。



納入食環署2021至22年度翻新工程計劃內

資料顯示，食環署2021至22年度將預計翻新50所公廁，涉及約1.6億元工程預算，其中20所公廁屬翻新工程，泥涌碼頭公廁便是其中一個。根據大埔區議會文件，食環署將與建築署合作，為設施較陳舊或位處旅遊熱點的公廁進行翻新改善，從而提高服務水平，當中泥涌碼頭公廁將會在今年第四季開展工程，至明年第二季完工，預計耗資約330萬元。

根據新舊平面圖比較，男女廁座廁廁格、廁內洗手盆數目不變，並會加設電子感應系統，惟男廁內尿廁數量由3個減至1個，廁外洗手盆亦由3個減至2個，其中一個屬兒童洗手盆，文件未有具體說明減省數量的原因，相關議題將於周二（20日）在規劃、房屋及工程委員會中討論。

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位於馬鞍山的泥頭碼頭一帶，既有紅樹林及淺水泥灘，有大量海洋生物聚居，屬觀摩自然濕地生態的絕佳地點，而日出、夕陽及煙霞三個天氣時段之下，形成絕美的天空之鏡勝地，每逢周末吸引大量遊人到訪。