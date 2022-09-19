油塘配水庫搬岩洞料2024年動工　工程離居屋高俊苑俊茂閣僅8米

政府早前計劃將油塘的食水配水庫、油塘二號食水配水庫及油塘海水配水庫將搬遷至岩洞，以釋出約6公頃土地作房屋或其他用途。

根據最新的工程項目簡介，工程將會重置油塘食水及海水配水庫群，並會建造岩洞、隧道等，預料於房屋署計劃在高超徑與碧雲道發展的住宅項目甚接近，距離項目邊界最近只得2米，並離現有的居屋高俊苑俊茂閣只得8米。

項目初步預計將在2024年開始建造，並於2030年完成。上述現有的油塘的配水庫料於2030年終止運作，重置的配水庫群初步預計於2030年開始運作。



油塘食水及海水配水庫群搬遷往岩洞的大綱圖。（西貢區議會文件截圖）

文件顯示，水務署於今年6月委託了賓尼斯工程顧問有限公司（Binnies Hong Kong Limited）作顧問，為搬遷油塘食水及海水配水庫群往岩洞進行勘查研究、設計及監督建造工程。

工程將涉及鑽爆 不會隔夜儲存爆炸品

文件透露，重置的油塘食水及海水配水庫群，日後將興建在一系列擬建的岩洞中，並由隧道和通道連接，分別在三個和一個的隔室中建造。工程除了建造重置的水庫群外，亦要建造岩洞、隧道等。

項目的主要建築活動，將包括鑽爆、處理及運送挖掘物料、敷設水管等。在建造期間，空氣質素、噪音、水質、生態等均受影響。由於要在地面進行大規模的建築工序，以鑽爆、鑽鑿方法挖掘隧道及岩洞、挖掘等，均會做成噪音源。而挖掘隧道及岩洞、削土、堆填等，都可能做成潛在的空氣質素影響。

因此，在建造階段，工程料將採取緩解措施，包括使用低噪音機動設備、採用臨時隔音屏障，以及不會隔夜儲存爆炸品等。

房屋署計劃發展的高超徑與碧雲道住宅計劃(SRA)，非常接近現有油塘食水配水庫（啡色示），距項目邊界最近距離只得2米。（文件截圖）

離高俊苑最近8米 距安老院最近21米

根據資料，該工程附近亦有不少潛在同期進行的工程，其中由房屋署計劃發展的高超徑與碧雲道住宅項目，地點非常接近現有油塘食水配水庫，距是次項目邊界最近距離僅2米。不過，當局強調擬議岩洞及隧道的設計會於詳細設計階段更改。

在現有的建築物中，居屋高俊苑距離工程較近，當中俊茂閣更只距離8米，毗鄰現有的油塘二號食水配水庫，而俊溢閣、俊盈閣及俊匯閣則介乎14至28米之間；而香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院，亦只離項目邊界最近21米。此外，油塘配水庫休憩者、照鏡環山遠足者，離項目邊界最近約20及44米。

現有油塘二號食水配水庫，以及擬建的岩洞範圍，均離居屋高俊苑較近。（文件截圖）

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離魔鬼山軍事設施約244米

在於500米的評估範圍内 ，最接近的文化遺產包括屬於二級歷史建築的魔鬼山軍事設施，當中有火藥庫、地堡、歌賦炮台和砵甸乍炮台，最近的項目邊界距離約224米。而桌面審查和現場調查指出，擬議的岩洞範圍中或存在更多與醉酒灣防綫、二戰期間香港防禦有關的軍事遺跡。

文件表明，會進行對文化遺產潛在影響評估，並提出及執行需要實施的緩解措施。