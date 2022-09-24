志記鎅木廠｜負責人憂搬廠流浪狗遭不測　動物組織死線前救走3隻

逾70年歷史、位於上水古洞北的志記鎅木廠，因政府收地面臨搬遷，負責人妹姐曾透露，馬草壟木廠區內有約8頭流浪唐狗，大半年內都靠她每日定時餵飼，她擔心木廠被逼遷後，狗隻將斷水斷糧甚至被人毒死。幸好近日傳來好消息，動物組織與該處地盤工程負責人協商獲准布陣救狗，由於唐狗警覺性高，有戒心且容易逃脫，義工設下誘餌只能救起其中3隻，並盡力趕在明日(25日)死線前悉數救走。



唐狗被棄養後流落木廠區 救援行動定本月25日為死線

志記鎅木廠的收地期限上周二（13日）屆滿，負責人之一妹姐表示，在廠內生活多年的3頭唐狗相繼有着落，惟對木廠區周邊的8隻唐狗表示憂心。她表示，這8隻唐狗均是被廠主遺棄後，長年過着流浪生活；她每日會放下狗糧及清水，但如他日木廠與其他工廠被「連根拔起」，流浪狗或將只能在惡劣的地盤環境下、不知有何命運。

動物組織「毛孩守護者」連日到場與地盤負責人商討後，獲對方准許義工在地盤範圍內設「天羅地網」救狗，但為期只得10日，至周日(25日)終止救援。據了解，救狗過程中有5隻狗走進了「天羅地網」，義工急忙關門，但仍有2隻狗隻成功跳出圍欄逃脫，最終有3隻唐狗獲救，並已獲即時送到阿棍屋暫時安置。

「毛孩守護者」又指，會繼續嘗試用雞柳和叉燒盡力誘出餘下的5隻狗，但坦言牠們是「精英」，對人和籠都很有戒心，只信任妹姐，義工們不容易捕捉，雖然成功機會不大但會盡量營救。