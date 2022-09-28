啟德區缺電單車位　外賣車手月收5張告票　今罷送天寰等五大屋苑

有外賣速遞員今日（28日）發起杯葛行動，拒絕送遞來自啟德區沐寧街的所有訂單，包括但不限於龍譽、嘉匯、oasis、啟德一號、天寰在內的5個屋苑。一班「車手」發聲明指，兩家外賣平台公司Deliveroo及foodpanda近日取消為車手報銷違例泊車告票的政策，而整個啟德區域沒有任何公共泊車位，令他們需承受金額達每張訂單收入7倍的告票；他們形容，啟德區不是「安全友善的送遞區域」、表示行動將持續至私人屋苑願意為車手提供免費的15分鐘泊車位為止。



一班「車手」發聲明指，兩家外賣平台公司Deliveroo及foodpanda近日取消為車手報銷違例泊車告票的政策，而整個啟德區域沒有任何公共泊車位，令他們需承受金額達每張訂單收入7倍的告票。（資料圖片／吳煒豪攝）

一群來自九龍灣、觀塘、九龍城及土瓜灣區域的「車手」近日發表聲明，表示因整個啟德區域沒有任何公共泊車位、屋苑管理處又拒絕電單車入內，外賣速遞員不得不將電單車停泊於屋苑外，但因違例泊車而頻繁收到定額罰款。他們指，每人每週平均收到來自啟德沐寧街逾15張訂單，但每月都會因違例泊車於該處收到約3至5張定額罰款告票、金額合共960至1600元。

聲明中又指，Deliveroo及foodpanda過往會為「車手」每月報銷數張違例泊車告票，惟近日卻一同取消相關政策。他們表示，一張告票是平均每張訂單收入的7倍，公司做法令他們需獨自承擔風險及巨大的經濟負擔；遂發起今次行動，表明會拒絕送遞來自沐寧街的所有訂單。

「車手」希望，沐寧街一帶屋苑，包括龍譽、嘉匯、Oasis、啟德一號、天寰等的居民能理解做法，表示會停止送遞訂單，直到該處私人屋苑願意為車手提供免費的15分鐘泊車位為止。



他們又表示，外賣公司Foodpanda及Deliveroo有責任主動解決相關泊車問題，要求平台就於啟德區設立足夠的電單車公共泊車位與運輸署會面、並公開會面結果，並且與5個私人屋苑的管理處溝通、向外賣員交代協商情況。此外，亦希望公司每月為「車手」報銷至少兩張違例泊車告票，而非讓外賣員獨自承擔所有的成本、風險。