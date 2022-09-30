74歲執荒婆婆遭兩印漢搶劫　九龍城區議會關注長期露宿問題

一名在九龍城賈炳達道對開執拾紙皮維生的74歲露宿婆婆，上月底被兩名印裔漢箍頸搶走內藏1.6萬元現金的腰包，事後揭發長期被家暴的可憐身世，有區議員關注同區其他年邁露宿者的坎坷晚年，要求社署提供協助，勸服無家者脫離露宿生活，社署回應服務單位在九龍城區已接觸無家者有63名，過去一年已成功為約120名九龍區露宿人士安排居所或家庭團聚，會繼續透過當區綜合家庭服務中心或外展探訪主動接觸他們，提供適切協助。



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年老露宿者流連炳達道及打鼓嶺道 晚年坎坷三餐不繼

九龍城區議會社會服務委員會日前召開會議，討論區內露宿者問題，當中有份提出議案的委員會主席吳寶強表示，有居民反映區內不少無家者長期在同一地點露宿，例如九龍城賈炳達道行人路或打鼓嶺道行人隧道內，長期有老年流浪漢流連，部分已持續數年時間，期望當局對區內流浪人士加強了解及支援，提供合適的臨時停留地點，讓其有容身之所及適當照顧。

立法會議員兼九龍城區議員李慧琼關注，露宿者問題困擾區內多年，期望新一屆政府有新思維處理問題，例如特首李家超提出設立「關鍵績效指標KPI」，以確保知道任何工作項目的進度是否符合要求，要求社署回應有否新思維或方法，「希望（社署）肯提新方法，因現實進展不大，希望畀巿民見到有進步 。」

區議員林德誠則指紅磡觀音廟及差館里長期存在露宿者問題，他們「露宿一年又一年，(社工)只能勸喻，衍生問題愈積愈多，擺放雜物位置愈來愈廣，影響層面愈來愈大。」食環署人員曾進行移除雜物行動，之後露宿者搬回原址重新擺放雜物，長期影響居民出入，並擔心太多雜物會造成細菌傳播，他又關注跟進無家者的露宿者綜合服務隊工作成效，詢問會否設有評核機制，若負責外展隊成效不達標，會否撤換或嘗試交由他外展隊跟進。

九龍城區議會日前討論區內露宿問題。(資料圖片)

社署：為約120名於九龍區無家者脫離露宿生活

九龍城及油尖旺區助理福利專員陳淑婷表示，截今年8月底，由社署資助非政府機構營辦的露宿者綜合服務隊及相關服務單位在全港曾接觸1,557名露宿者，當中九龍城區佔 63名，若按香港、九龍及新界三大區劃分，由去年4月至今年3月期間，相關單位成功為約120名於九龍區露宿人士安排居所或家庭團聚，脫離露宿生活。現時全港有3隊露宿者綜合服務隊為各區露宿者提供相關支援服務，主動接觸區內較隱蔽位置如行車天橋底、街頭等，了解其露宿的原因，並按露宿者的實際需要提供福利服務。

她又就區議員提出賈炳達道行人路或打鼓嶺道行人隧道出現長期露宿的個案回應，指啟德綜合服務家庭服務中心一直跟進賈炳達道及打鼓嶺道無家者，並邀請後者在今月15日上辦事處約見，但最後未有出現，對方曾在早前透露未來已有方向及安排，據知對方求助動機或意欲比較低，社工會繼續跟進個案，而該區一直由基督教關懷無家者協會負責，但未來將會由救世軍外展隊接手九龍及新界的無家者個案，強調社署與外展隊簽署津助協議，必須達到服務探訪次數等目標，才會發放津助金額。

至於會否在新《施政報告》提出新政策處理無家者問題，陳淑婷表示暫未有新的具體措施，但會定期檢討工作進度，直指露宿是一個複雜社會問題，不可能由單一部門解決，需要其他部門協助，社署繼續配合相關政府部門的工作，以及協調相關的福利服務單位，透過不同途徑為露宿者提供適切的福利支援服務。

屬於舊區的九龍城長年有露宿者流連街頭，上月22日凌時時分，在九龍城賈炳達道一帶執拾紙皮維生及露宿公園的74歲徐婆婆，遭兩名印漢搶走內有藏1.6萬元現金、手機及八達通的腰包，奪去其全副家當，警方事後拘捕兩名持行街紙印度漢及一名菲律賓女子，事件揭發徐婆婆本有家室，曾居住東頭邨及樂富邨，長年難忍丈夫暴打後離家出走，長期在公園留宿，萬多元現金是兒子給予的生活費，卻被賊人搶走。