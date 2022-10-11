不滿榮芳街街市「少修少補」當現代化　團體促改建為綜合服務大樓

政府早年曾就改善街市營運環境提交研究報告，並選定6個街巿現代化，當中落成40年的葵涌榮芳街街市屬其中一個目標對象，有關注團體不滿政府只在安裝燈箱等方面「少修少補」，今日（11日）到政府總部請願，促請正視區內需要，改建榮芳街街市為綜合服務設施大樓，從街市及整體配套上的改革回應社區需要。



團體不滿街巿加裝燈箱當現代化

葵芳區私人樓宇居民聯會（下稱聯會）今日下午到政部總部東翼前地請願，其間拉起「加燈箱當『現代化』 街巿需求未解決」的橫額，其間高叫口號，抗議立法會食物安全及環境安全事務委員會今日下午舉行會議，商討推展街市現代化計劃時，文件內未有提及榮芳街街市如何現代化，反映該街巿仍被忽略。

聯會稱，前食衞局（現稱醫衞局）早於2015年5月公布其委聘的顧問就改善街市營運環境提交的研究報告。顧問選定6個街市為它們擬備實體改善計劃，以進一步研究改善潛力，當中榮芳街街市是其中一個選定街市。顧問提出在該六個街市推行多項非實體改善措施，惟相關的跟進只作出安裝燈箱等「少修少補」。而政府在《 二零一八至一九財政年度政府財政預算案 》演辭中宣布預留20億元推行為期10年的「街市現代化計劃」，當中提到的「全面翻新或重建」及「 小型工程」只涵括香港仔街市及荔灣街市，同屬荃葵青區的楊屋道街市、北葵涌街市等均獲重建改革機會，唯獨榮芳街街市訴求卻一直未獲回應。

榮芳街街市落成40年 整體未有大改動

聯會指，榮芳街街市於1982年落成至今40年，一直以來整體未有大改動，只有一層的112街巿檔位難以應付過往30多年的人口急劇變化，同時在設施上亦未能追上現時的需要。

另一方面，人口過往的變化下，區內配套一直未有明顯增加，葵青區人口與休憩設施比例不符更是十八區之最，整體配套不足一直為人詬病，建議政府盡快正視需要，改革榮芳街街市為綜合服務設施大樓，從街市及整體配套上的改革回應社區需要。聯會促請當局直接到訪葵芳與居民交流，實地了解葵芳圍的街市以至衛生情況，在處理困擾多時衛生黑點的同時，一併處理街市改革的根本成因。