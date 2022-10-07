市建局重建土瓜灣工廈　30載鐘錶配件公司：對呢個地方有感情

市區重建局今日（7日）公布土瓜灣兩個重建計劃，當中包括土瓜灣「五街」，選址亦涉及新寶工商中心工廈。



該工廈有營運逾30年的「老字號」鐘錶配件公司。老闆形容，他對此處已有感情，工作最短的同事都有逾10年。而香港經營鐘錶配件公司已不多，只要同事願意繼續做，他亦會堅持經營。



▼10月7日 市區重建局公布土瓜灣兩個重建計劃▼



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有鐘錶配件公司在新寶工商中心經營逾30年。對於重建在即，不願透露姓氏的老闆說，稱並非不想重建，但坦言從未想過要搬走，「對呢個地方有感情⋯⋯我哋做咗30幾年，日日都係到返工，同周圍舖位都好熟。」

老闆又指，視乎日後賠償額，若金額足夠，他們亦會選擇繼續營運，「盡可能避免（結業），因為都唔想啲同事失業。」他指，現時公司有6位同事，最短都已工作了逾10年。

在新寶工商中心經營鐘錶配件公司30年，對於重建在即，老闆坦言從未想過要搬走。（王潔恩攝）

他又說，香港經營鍾錶配件公司已不多，料約只得30多間，但只要同事願意繼續做，他們亦會堅持在此行業生存。

貿易公司料搬遷最少花50萬：費用已經輸咗

朱先生則在該工廈經營貿易公司，他相信只要有足夠時間準備，料重建影響並不大。他又指，現時租用的地方約1,600平方呎，租金只需16,000元。不過，他指土瓜灣近年有不少重建項目，擔憂未能找到合適位置，「搬嚟搬去，費用已經輸咗。」

朱先生表示，公司內要設置冷房，費用達十多萬元，惟搬遷後便要重新再做。因此，他估計搬遷一次要花費50至60萬元。

食品機器公司對重建感震驚：唔知跟住可以點落去

此外，五街內亦有不少車房及店舖。鄧女士在該處營運食品機器公司，至今已踏入第四年。對於今次重建，她形容不太開心，因重新覓舖並不容易，而且丈夫已年紀漸長，「唔知跟住可以點落去。」

樓上住宅可能會好開心⋯但我哋地舖都唔開心，例如做車房，可以去邊度搵地方？ 鄧女士

她又指，她在數年前購入該舖位，但當時已達約700多萬元，裝修費已達約90萬元。而受疫情影響，生意額亦一直下跌。