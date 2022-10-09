巿建局啟動兼善里重建失修懶理　業主5千加租至8千迫走租客

巿建局去年九月宣布啟動「兼善里/福華街」重建項目，同時進行人口凍結登記以向現有租戶提供現補償或安置安排，然而政策未見其利先見其弊。由兼善里街坊組成的關注組指至少收到8宗被業主迫遷求助，部分業主覷準租戶留守單位等待巿建局安置瘋狂加租，「獅子開大口」由5,000租金大幅加至8,000元，揚言「租金唔啱可以搬走」，最終租戶只能搬出租住其他環境更差、樓層更高的單位，或遷離原有社區，其他租住單位因業主拒絕維修，環境衞生、治安問題日差，促請局方檢討及改善。



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居民調查發現約半數指周遭衞生、公共設施及治安變差

兼善里街坊關注組今年6至7月訪問404位區內居民，了解自巿建局宣布重建以來對社區環境及租客的影響，結果大約有10%受訪者稱消息發佈後即遭業主加租，普遍加租幅度為10%以上，亦有8名受訪者稱被業主提出不續租迫遷。

調查又指，重建消息對舊樓環境影響很大，有48.5%受訪居民指周遭衞生較之前差，53.4%指大廈公共設施維修狀況變得更差，當中包括公共照明、大閘、室外排水管或樓梯等設施日久失修，亦有48.8%認為周遭治安或安全情況變差，主要涉及石屎剝落冇人修理，以及大閘無鎖後多了閒雜人等出入。

兼善里街坊關注組成員李德明表示，區內絕大部分為三無大廈，靠私人單位拉線出走廊加設燈泡照明，重建後陸續有街坊遷出變成空置單位，「燈泡燒咗都唔會有人理，有水管漏水，業主知道重建後話明唔再維修。」而清潔工亦擔心無法向空置單位收取垃圾費，不再逐家逐戶收垃圾，公共走廊衞生每況愈下。受到環境變差，加上去年底大廈開始搭棚進行工程影響，他獲悉至少發生3宗爆竊案，匪徒均透過爬棚或撬門進入單位盜走財物，有租戶因此損失數千元現金。

人口凍結登記話係保障你，但業主叫你走就要走，等如話（維修）整好幢樓，石屎剝落就唔關我事。 兼善里街坊關注組成員龔先生

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業主拒維修單位 義工助婆婆清走5、6袋剝落石屎1泥頭

至於單位內石屎剝落或電器損壞待修等問題，本身是裝修工人的他指業主已表明不再進行任何維修，冷氣機壞掉後業主反向租客建議各出一半金錢修理，數月前更收到一名租住閣樓的婆婆求助，「天花板石屎好似落雨咁，隨着跌落嚟掟死人，業主唔理要靠關注組幫手，結果清咗5、6袋泥頭出嚟。」

67歲的單身男租戶阿基，大約3年前以3,000元租住兼善里一個面積大約60呎的閣樓套房單位，一年後先被加租600元，至今年9月第二年租約到期，業主直接要求他搬走迫遷，他一度向巿建局求助，局方聲稱致電業主後「對方話拎返嚟自住，處理唔到呢啲租務糾紛。」最終無奈搬出兼善里，改而在青山道以4,400元租住另一個劏房單位，預算連同房屋中介費、搬遷費、水電費預繳以及按金上期合共花費2至3萬元，即使他已接受人口凍結登記，亦因遷出而毫無所得。「原本（巿建局安置）係一條康莊大道，點知行咗入掘頭巷，我唔知搵邊個部門求助。」

在兼善里居住8年的阿來，自重建消息傳出，去年突獲業主告知必須搬走，他曾經詢問能否續租留下，對方「獅子開大口」回應租金由5,000急升至8,000元，即使他向巿建局職員求助亦無實際效果，最後搬至兼善里其他舊樓單位，等待巿建局安置安排，「錢又冇又要交租，個仔仲要讀書，無嘢做寧願留喺屋企唔出去。」

原本（巿建局安置）係一條康莊大道，點知行咗入掘頭巷，我唔知搵邊個部門求助。 兼善里被迫遷租戶阿基

促請巿建局設立租務獎罰制度

關注組另一名成員龔先生批評，巿建局進行人凍結登記，原本是讓現有租戶獲保障，但結果是「人口凍結登記話係保障你，但業主叫你走就要走，等如話（維修）整好幢樓，石屎剝落就唔關我事。」舊區重建反令現有租戶面對更多壓力而毫無保障。

關注組建議，巿建局應設立獎罰制度，提供更多誘因讓業主與租客繼續維持現有租務關係；若迫遷情況一旦發生，巿建局應積極介入，提供臨時房屋及轉介安置大廈，或與房署協商直接上樓；至於空置位帶來的治安、衞生、安全問題，關注組建議局方要在單位空出後定期巡查，封好門窗，以免滋生蟲鼠，亦要繼續保養大廈，維持基本運作。