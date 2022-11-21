社聯首個過渡性房屋計劃「南昌220」結束　 25%住戶獲配公屋

全港首個過渡性房屋計劃、社聯推出的「南昌220」本月已經結束服務，社聯總結服務成效，指項目協助94個住戶共175人，平均節省租金31%，所有住戶已經有住宿安排，其中有24戶獲編配公屋，佔總住戶的25.5%，59戶遷往其他過渡性房屋，餘下11戶遷往私人住宅單位。



人均居住面積上升77% 節省31%租金

社聯在2020年8月推出首個組合式社會房屋「「南昌220」，由委託東華三院負責營運及提供多元化的社會服務。項目本月結束，建築物今天（21日）轉交九龍樂善堂接管，稍後會搬遷到大埔另一個過渡性社會房屋項目繼續使用，完成搬遷後，該地皮會歸還給土地持有人。

「南昌220」的社會影響評估報告顯示，住戶的人均居住面積中位數上升了77%，由入住前的55平方尺上升至入住後的97.3平方尺，租金亦節省了31%，平均租金由4,279元下降至2,953元，幫助住戶「住大啲、租平啲」。

照顧子女壓力減輕 建立良好鄰舍關係

住戶認為，照顧子女的壓力減輕，亦較以前容易尋求協助處理同住家人的關係，超過八成住戶更表示，入住後更願意向鄰居借出或送出物品，以及互相幫助和分享社區資訊。

社聯行政總裁蔡海偉表示，除了公營房屋，社聯亦嘗試建構另一條住屋出路，提供兼具支援服務的過渡性社會房屋，以紓緩基層的中短期住屋需要，而「南昌220」就是重要的里程碑。

東華三院行政總監蘇祐安指，東華三院透過「共享物品」、「共享技能」及「共享時間」的理念，以行動重建街坊對鄰里關係的信心，慢慢發展到住戶自發將資源共享、互相交流。