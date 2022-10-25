過渡性房屋｜洪水橋仁愛居11.1招租　月租2千起　明年四月入伙

基層住屋需求大，仁愛堂首個過渡性房屋項目「仁愛居」的410個單位，即將在11月1日至12月15日招租，租金介乎2,000至3,700元，預計明年四、五月入伙，接受輪候公屋三年或以上人士申請。



仁愛堂首個過渡性房屋項目「仁愛居」有410個單位，11月1日至12月15日招租。(劉夢婷攝)

仁愛堂今日（25日）宣布，多項為社會上不同階層的人士提供適切支援的服務。其中為回應社會房屋需求增加的現狀，仁愛堂在洪水橋興建410個過渡性房屋單位「仁愛居」，面積約130至280呎，設有「梗廚房」及「明廁」，租金介乎2,000至3,700元，11月1日開始招租，12月15日截止，預計明年四、五月入伙，輪候公屋三年或以上人士申請。

「仁愛居」去年獲城規會批出，並獲時任運輸及房屋局通過撥款2.2億元支持。項目佔地約5,339平方米，以「組裝合成法」興建，料可於4年營運期內為約1,500人改善生活質素，對象包括劏房戶及居住於不適切居所的基層家庭。

「仁愛居」是市建局首個參與規劃設計的過渡性房屋項目，落成後將提供410個過渡房屋單位，市建局正爭取項目在一年內完工。（資料圖片／市建局）

馬會資助244萬推廣長者使用科技產品

此外，仁愛堂胡忠長者中心亦會在11月開始，推出為期三年的「賽馬會樂齡科技與智友安居計劃」，該計劃獲賽馬會慈善信託基金資助244萬4000元，透過推廣及教導長者使用樂齡科技產品，並資助合資格長者購置家居合用的相關器材，以改善生活質素，達致「居家安老」之願景。

至於仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥計劃，就會在11月14日至19日一連六日，再度向長者派發總值港幣50萬元的中醫服務現金券，並特别把受惠年齡降低至 60 歲，助更多銀髮族受惠。