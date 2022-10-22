過渡性房屋｜土瓜灣「樂屋」明年底收回　擬建公營房屋有約680伙

一般家庭公屋輪候時間徘徊在6年高位，公屋供應成為社會關注重點。房屋署最新文件顯示，位於土瓜灣道的過渡性房屋「樂屋」和毗鄰的漁農自然護理署九龍動物管理中心最快將於2023年底收回，以興建一幢34層高公營房屋，料可提供約680伙住宅單位，最快2028年落成。最新安排意味着，「樂屋」在租用期滿後將無法續租，屆時未能「上樓」住戶或需另覓住處。



樂善堂表示，項目最大挑戰是位於中間的大樹，現時已保留原有大樹並建立了綠化花圃區。（樂善堂提供）

分別收回「樂屋」現址及毗鄰漁護署九龍動物管理中心

房屋署提交九龍城區議會文件顯示，擬議發展用地位於宋皇臺道和土瓜灣道交界，毗鄰木廠街，總面積約0.41公頃，預計將分別在2023年底至2024年初，分別收回現址上的過渡性房屋「樂屋」及九龍動物管理中心，以合併發展公營房屋。

根據擬議建屋計劃，該地盤將會興建一幢約34層高的住宅大樓，提供約680個住宅單位，預料可容納約1,904人。擬議發展的總地積比為9倍，當局亦會向城規會申請，放寬建築物高度限制至主水平基準上120米，增幅達20%。

土瓜灣過渡性房屋「樂屋」預料將於2023年底收回。（Google Map截圖）

地盤將會設有長者鄰舍中心、幼兒中心、綠化休憩設施及兒童遊樂場等。文件特別提到，現有地盤存在不少限制，房委會為興建更多住宅單位，以及為新落成項目提供所需的福利和泊車等設施，將會評估是否要原址保留地盤範圍內的樹木，尤其是最大的細葉榕。

樂屋去年6月入伙涉110單位 項目最快明年第三季結束

翻查資料，現址的「樂屋」由樂善堂興建和營運，去年6月才入伙，涉及110個單位，營運年期不少於2年，亦即項目最快明年第3季結束，惟在房屋署期望在2023年底就擬議公屋房屋發展動工，意味着，政府已正式對「樂屋」延長營運期「落閘」，現時過百位住戶若未能獲安排公屋「上樓」，便要在明年底前遷走。

時任運輸及房屋局局長陳帆曾在2018年回應立法會議員質詢時指，房屋土地資源緊張，故「適合的用地應盡量預留作興建公屋之用」，而立法會資料亦顯示，過渡性房屋涉及有策略地善用空置物業及／或不適合作長期房屋發展的閒置用地，意味着，「樂屋」現址，原本或不適合建屋。