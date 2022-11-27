逾9成人認為社區墟市可創造就業　組織倡政府撥款助基層開檔

新一份《施政報告》提出投放資源於各區舉辦「周末市集」，撐．基層墟市聯盟發表調查結果，大部份受訪者支持社區墟市於全港18區恆常舉行。超過9成受訪者認同社區墟市為基層婦女及年青人在疫境下提供創業及就業機會、為本地店舖提供發展機會，亦可活化閒置用地使用，也可作為扶貧措施的一種。聯盟建議政府開放公共屋邨公共空間、天橋底等閒置用地予地區團體申辦墟市，並建議政府成立「墟市種籽基金」，助非政府組織申請資源營運基層墟市，推動社區經濟發展。



撐・基層墟市聯盟建議，政府開放公共屋邨公共空間、天橋底等閒置用地予地區團體申辦墟市。（撐・基層墟市聯盟提供）

撐・基層墟市聯盟公布問卷調查結果，了解市民對社區墟市的意見，161人受訪者中，98.8%支持社區墟市於全港18區恆常舉行。此外，超過9成的受訪者均認同社區墟市的經濟及社會價值，可為基層婦女及年青人在疫境下提供創業及就業機會，為本地生產店舖提供發展機會，亦可活化閒置用地使用。另93.8%受訪者更認為，社區墟市能夠作為疫情下的扶貧措施。

聯盟今日公布「市民對施政報告 『周末市集 』及墟市發展的期望及訴求」問卷調查結果,共接獲161份回覆。（撐・基層墟市聯盟提供）

聯盟建議，政府就「周末市集」應設立具透明度的申請機制，並降低申請門檻，讓公眾能夠由下而上申請於周末市集擺檔，以確保基層市民能夠參與及真正受惠。聯盟亦倡議在公共空間舉辦實體攤檔，讓基層市民、婦女及年青人出售自家製作的特色產品，提供創業及就業機會，長遠達至紓緩貧窮的問題。

聯盟亦建議政府成立「墟市種籽基金」，非牟利團體能透過政府基金取得撥款，申請資源營運基層墟市，有效更穩定及長遠支援基層檔主經營攤檔，推動社區經濟的發展。聯盟期望政府能開放空置街市、校舍、公共屋邨公共空間、天橋底、空置熟食中心等閒置用地予地區團體申辦墟市。

另外，聯盟亦建議政府能確立墟市為協助基層就業及發展社區經濟的紓困扶貧措施，並委派專責部門統一處理及協調墟市申請，簡化申辦機制，加快審批申請流程。

聯盟亦聯同20個社區團體及社福機構於今日在美孚復辦疫後首個大型基層墟市-「香港墟市節 2022-23」，墟市有超過40個攤檔，同場亦設「撐墟．十年」的展覽，表達聯盟十年爭取墟市政策的歷程及未來願景。