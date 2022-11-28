城區活動2022｜深水埗設計一日遊　走遍展覽、市集發掘創意靈感

以前我們要尋覓各種創作材料、生活上需要的零件或鎖碎物品，深水埗定必是首選地點。近年很多文創小店、咖啡店甚至展覽場地進駐深水埗，該區更成為了激發我們創意靈感、或讓我們簡單地享受悠閒一天的好去處。深水埗充斥著年輕活力，不再是以往其作為老區的印象。原來在12月3日至4日，深水埗會展開一場由香港設計中心主辦的「設計營商周城區活動」（BODW City Programme），屆時一系列創意活動將會匯聚於此，由展覽、工作坊、嘉年華、市集到創意遊戲應有盡有，一日之內盡情觀摩探索，更可動手參與共同玩樂。



project G_IJ_《好一天 繪本見》

創意的力量可以改變地域印象，從前我們對於深水埗的既定印象會落在鴨寮街一帶，但對於年輕一代或是近年常到訪該區的朋友而言，大南街的魅力愈來愈引人入勝，所以是次我們由大南街出發，一步步去發掘靈感、盡情玩樂。首先來到由「project G_IJ_」主理的《好一天 繪本見》項目，繪畫向來是一個療癒心靈的好方法，因此project G_IJ_將會帶領學生和公眾展開社區繪本創作，藉著繪本啟發同理心及培養「以人為本」之解決問題能力，活動包括「黑媽媽夜光寫生」、「蕩失失 物歸原主導賞行」及「跳跳足捉康樂棋」。另外，五位本地繪本設計師亦會以深水埗的體驗激發創作，並將作品帶到不同的地區，與大家一起觀察日常、記載社區的細膩之處，在合舍舉辧「社區繪本創作展」、「自己街區自由印」和「以畫換佬」。**立即上「01空間」了解更多**

作品《感官共奏》由openground與公眾共同創作：陳梓聰同學(左）、呂穎瑜同學(中）與樂器設計師及聲音藝術家吳澤霖 Chaklam Ng（右）

深水埗這個多姿多彩的城區向來是創作人的靈感泉源，走在街上目不暇給，同時亦有著各種聲音。位於大南街198號的openground自成立以來一直將各式各樣的創意以展覽形式帶到大家眼前，是次由其主理的項目《感官共奏》，以物料作為設計的起點，建構出「深水埗物料地圖」延續系列3.0，設計師與公眾合作，活用深水埗的電子零件及材料作為原料並設計成樂器，在探索常見的物料更多可能性同時，將物料變成音符，幻化成聽得見的城市記錄。在展覽中，openground更會舉行「Build your SSP sound」，提供不同物料讓公眾製作聲音裝置。

再生玩具店創辦人黎俊業 Paul Lai（左）及設計師Sabrina（右）

創意和設計從來都不是只屬於大人。深水埗作為玩具重鎮，啟發許多小朋友在成長路上發揮創意小宇宙。可惜隨著時間流逝，很多陪伴大家成長的玩具都漸漸失寵，淪為廢棄物⋯⋯有見及此，再生玩具店的項目《玩具無界限》透過零廢棄升級再造及資源共享，賦予失寵玩具新生命，是次於通州街玉器市場對出空地特意設立「玩具無界限嘉年華」，小朋友可以在此了解環保玩具，也可以試玩由紙皮製成的巨型遊樂設施和玩具，並參與一換一玩具。項目除了讓基層兒童有機會擁有心儀玩具，亦希望藉此喚起下一代的對可持續發展的重視，以及改變其消費習慣。**立即上「01空間」了解更多**

Milk Design 及 Kennifstudio《街上遊樂點》

接著我們可以走到楓樹街遊樂場，在這裡會發現一些新增的色彩，原來是由Milk Design及Kennifstudio所主理的項目《街上遊樂點》，設計原點來自於城市空間受限的困局，設計師與公眾共同創作，結合民間創意將公共物件或特殊的公共空間重塑成「街道遊戲」，玩樂為人們帶來幸福，並且證明創意可以令每一處都變成遊樂場。

FashionClinic by T創辦人Toby Crispy介紹《長衫狂想曲。一個深水埗的時裝故事》

+ 5

玩樂過後我們可以靜下心來深入了解深水埗的另一面，這裡是一個時尚發源地，到處都是五花百門的布料、皮料與配件。時間衣務所（FashionClinic by T）及位於荔枝角道135號的「Wontonmeen」策劃的《長衫狂想曲。一個深水埗的時裝故事》，故事源自收買佬帶來的幾個破舊皮箱木櫳，裡面竟然盛載著一些來自上世紀20到60年代的長衫，別以為只能在電影中看得到，現實當中亦有一些製作和設計長衫的匠人在默默耕耘。大家除了藉著欣賞長衫了解其背後細膩的故事同時，亦是一個好機會反思舊物的存在意義、重新探討「永續設計」的價值，並且傳承到現代生活之中。在展覽以外，項目亦會推出「未來長衫研討會」、「花紐制作示範」、「SLOW STiTCH NOMAD 工作坊」、「#長衫狂想曲」、「深水埗城市遊蹤」和「深水埗長衫之旅」。

設計營商周城區活動詳情

活動日期：2022年11月26日至12月4日（星期六至星期日）



<了解更多>