聯合國大學生義工實習計劃重啟　義工分享點滴　親身體驗前線工作

民政及青年事務局（民青局）將推出新一輪「聯合國志願人員組織──香港大學生義工實習計劃」，為本地大學生提供到聯合國轄下不同機構位於海外的服務單位進行義務實習的寶貴機會。

（義務工作發展局提供）

此義工實習計劃由民青局、聯合國志願人員組織、義務工作發展局、香港志願者協會及和平發展基金會一同合作舉辦，過去因經歷新冠肺炎而停辦，最新公布來年將會重啟。民青局局長麥美娟表示：「自2015年起，我們資助香港的大學生到聯合國轄下機構進行義務實習工作，至今已有超過80名參與者。通過此計劃，香港的大學生可以提升個人能力和拓闊視野。」

以往其他參加者的照片（UNV提供）

新一輪的義工計劃，將提供15個來自聯合國轄下不同機構的實習崗位，分布於印尼、馬來西亞、尼泊爾和泰國，實習期為2023年3月至8月，為期6個月。民青局會提供香港至實習地點的來回機票、每月生活津貼等，也會連同義務工作發展局在出發前安排合適的訓練活動。義務實習生將有機會參加由所屬聯合國單位舉辦的短期實地考察，親身體驗服務單位於當地的前線工作，如難民援助、災害應對、氣候變化等，從而對有關議題有更深入認識。計劃歡迎本地大學的全日制學士學位課程學生參加，有興趣人士可於12月29日或之前提交申請。

越南實習：造就弱勢社群首次論壇對話

其中一位在2016年參加過義工計劃的董天沛（Timothy）就分享了當中點滴。提到做義工，大家可能想到擔擔抬抬、種下田或是義教當地小朋友。但Timothy的工作也蠻特別，是被派往越南河內的聯合國駐越南公關處，負責推廣青年事務及推動義務工作。聽落是相當「成熟」的工種，當時大學一年班的Timothy處理到嗎？「其他學生有時要去實地考察，參加戶外工作。雖然我的工作屬文職，但也需要搞活動，而當時我只是大學一年班，剛滿18歲。起初覺得有點壓力，畢竟是第一次參與做這類型全職工作。」在越南工作期間，Timothy幫手舉辦國際青年日論壇，為越南政府官員及來自5個弱勢社群（包括殘疾人士、LGBT、少數民族等）的青年代表提供直接對話平台。Timothy說：「越南政府作風偏向保守，此類論壇實屬少見，當地同事更形容是『歷史上首次』」。另外，Timothy亦為聯合國人口基金籌辦農民工Photovoice展覽，展出了越南農民工的故事，促進當地政府對農民工情況的了解，為農民工爭取社會援助。

積極培訓新一批香港義工

Timothy補充，參加此計劃最大得着，除了可跟世界各地不同青年一齊做義工外，更從中認識到發展中國家的社會結構，可更貼身瞭解當地文化、市民日常，是在香港沒可能學到的事情。Timothy現時是聯合國義工──香港大學生義工計劃舊生會執行委員會的主席，繼續積極參與義工事務。分別在馬來西亞及尼泊爾做義工，在港亦幫手訓練新一批香港大學生義工，同時也為新移民學生補習英文。問到Timothy在整個義工旅程最深刻的事，他憶述，是喜見當年越南政府開始解決電單車帶來的環境污染及交通擠塞問題，加快興建輕軌。對當時身在河內實習的義工Timothy來說，是相當令人振奮的事。