擴大青年宿舍計劃　民青局：業界反應不錯　目標明年第一季可入住

政府計劃擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館，目標在五年內提供額外約3000個宿位。民政及青年事務局副局長梁宏正今（1日）在電台節目表示，現階段計劃的反應不錯，不少酒店及非政府機構均表示對計劃有興趣，相信已有足夠宿位可以提供，目標在明年第一季青少年便可入住。



對於有酒店業界表示，計劃不算吸引，因相信未來通關後，接收旅客會有更多收益。梁宏正稱，有興趣的酒店相信並非只由商業角度去看，更多是希望呼應港府的青少發展策略。至於有酒店希望設「退場」機制，只參與計兩三年後就退出，他指，需交由非政府機構與酒店業界去協議。



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政府研究用不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館，將房間轉作青年宿舍用途。梁宏正表示，現階段計劃的反應不錯，不少酒店業界及非政府機構均表示對計劃有興趣。現時雖不方便透露數字，但有興趣的酒店分布在全港七至八區，相信已有足夠宿位可以提供到。

被問到提供宿位的酒店是否需全棟均用作青年宿舍的用途，梁宏正表示，政策的目標是希望讓青少年可以有獨立空間發展自己的事業，是否以全棟形式租用，需交由非政府機構與酒店業界去協議。現時大部分酒店都是朝著方便管理及讓青少年住得安心的方向，故暫時大部分的酒店都是以全棟形式租用。

民政及青年事務局副局長梁宏正今表示，現階段擴大「青年宿舍計劃」的反應不錯，目標在明年第一季青少年便可入住。（資料圖片）

對於有酒店業界認為計劃不算吸引，加上部份酒店或有限制，進行改動工程太大。梁宏正表示，相信有興趣的酒店都並非只由商業角度去看，更多是希望呼應港府的青少發展策略。

他稱，不希望酒店進行太大工程改動，因希望青少年可以盡快入住，故酒店方面愈少改動愈好，「有可能只係添加少量傢俬。」他又指，不擔心推出計劃後會有宿位過剩的情況，因局方早前已接觸過不少的青年，對宿位的需求十分大。

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