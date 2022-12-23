荃灣芙蓉山綠化帶申建私樓　涉608伙　環團：政府擬改劃發壞訊息

發展局10月公布新一輪「綠化地帶」檢討選址，識別8個選址約255公頃土地，預料可建7萬個住宅單位，選址之一的荃灣芙蓉山佔地約5.5公頃。有發展商近日率先提交申請，將芙蓉山的綠化地帶和鄉村式發展地皮改劃成住宅用地，擬建兩幢住宅和一幢安老院舍，預料可提供608伙。

長春社表示，由發展商自行申請改劃綠化地帶發展的做法罕有，尤其是荃灣區，亦是芙蓉山罕見的較高密度發展，憂慮會打開發展的缺口，吸引更多發展商向鄰近的綠化地帶「開刀」，影響該區的生態。長春社批評政府透露有意釋出相關綠化地帶，是發放壞訊息，憂慮會有更多敏感地帶「被開刀」。



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「綠化地帶」建樓的申請地點位於芙蓉山，位處大帽山郊野公園的山腳，毗鄰木棉下村、竹木禪院，亦是擬議發展成渡假酒店的川龍下方，地盤面積為11,574平方米，當中大部份為綠化地帶。文件指，申請地點上有些破損寮屋及臨時建築物。

申請人擬建兩幢住宅樓高19至21層

文件顯示，申請人擬在最近芙蓉山路的旁邊，興建兩幢住宅大樓，樓高19至21層，建築物高度為主水平基準上135.7至146米，預料可提供608伙，兩幢樓的底層均設有會所；而在住宅的後方則會興建一幢7層高安老院舍，預料可提供328個床位。

申請人指，申請能有效發展「綠化地帶」、增加具較佳居住環境的土地和房屋供應，並能取代現有的破損寮屋和臨時建築物，改善附近的生活環境 。

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翻查資料，發展局今年10月公布第三輪「綠化地帶」檢討選址，當中佔地最細的地帶為荃灣芙蓉山，預料不遲於2024年完成首批改劃。

長春社：芙蓉山若建逾20層樓將影響生態

長春社公共事務主任周藹銓表示，申請地點一帶主要是低密度發展，今次的發展密度高逾20層樓，提供逾600個單位，若今次申請獲批，將會是芙蓉山罕見的較高密度發展建築，為鄰近的生態帶來負擔，更可能成為日後鄰近發展「正當化」的借口，甚至會蔓延到大帽山郊野公園邊陲。

長春社公共事務主任周藹銓（右）。（資料圖片／林穎嫺攝）

她續指，雖然未知今次的申請地點，與政府有意釋出的綠化帶是否重疊，但在政府公布有潛質綠化地帶選址後，短短兩個月內，便有財團入紙申請，顯示政府的舉動是向發展商釋出不良訊息，讓發展商乘此「機遇」向敏感地段「開刀」，憂慮綠化地帶最終會與濕地一樣，成為發展的目標。

私人發展商提改劃做法罕有

她特別提到，一般綠化地帶改劃是由政府牽頭改劃，今次由私人發展商自行提出改劃申請的做法較為罕有。她翻查規劃署資料，過去10年只有6宗由私人發展商改劃綠化地帶的申請，相較政府申請改劃的48幅綠化帶，比例相對較少，當中有兩宗在入紙後已自行撤回，對上一次與今次規模相若的，已要數到2018年在沙田配水庫附近的改劃建屋申請，有關申請最終被駁回。