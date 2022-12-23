屯門菁田邨旁申放寬地積比建4幢公營屋　毗鄰簡約公屋涉2495伙

一般家庭公屋輪候時間仍處於5.6年高位，偏離「三年上樓」承諾。房屋委員會近日向城規會提交文件，擬在屯門近菁田邨和寶田邨的兩幅用地，興建合共4幢公營房屋，並申請將地積比放寬30%至6.5倍，預料合共可提供2,495個單位，預料最快2028/29年落成。



屯門欣寶路簡約工屋選址（紅框為大概位置）毗鄰擬議發展的4A（南）地盤。（資料圖片／梁鵬威攝）

申請地點為屯門第54區第4A（南）及5號地盤，前者鄰近新入伙的菁田邨和擬議興建簡約公屋的用地，後者則鄰近礦山村和寶田邨。

房委會申請，放寬兩幅用地的地積比，由現時的5倍放寬至6.5倍，增幅達30%；並同時申請將4A（南）地盤的建築物高度限制由主水平基準以上120米增加至155米，5號地盤的高限則放寬至145米，增幅分別為30%和20.8%，以分別增加475伙320伙，預料分別可提供1,475和1,020個單位。

文件提到，擬在4A（南）地盤興建兩幢住宅大樓，涉及41至47層，而5號地盤的兩幢住宅則較矮，樓高介乎35至41層，兩幅用地的底層都會設有平台公園、兒童遊樂設施、長者鄰舍中心等。房委會預料工程將於2024/25年動工，最快2028/29年落成。