元朗丹桂村綠化帶申增地積比及加高　擬建7幢60層公營屋涉7250伙

房屋署近年多次改劃綠化地帶增建公營房屋，土木工程拓展署最新向城市規劃委員會申請，為元朗丹桂村南食水配水庫旁的前綠化地帶，增加地積比和放寬建築物高度限制，以興建7幢最高達60層的住宅大廈，預料可提供7,250伙，較早前計劃大增530伙，增幅達7.9%，最快2030年分階段入伙。



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申請地點為丹桂村南食水配水庫旁的政府土地，現址已由綠化地帶改劃成住宅用地，土木工程拓展署申請將住用地積比由6.5倍增至7.2倍，增幅達10.8%；建築物高度限制則由現時的主水平基準上205米增至最高240米，增幅為17%。

文件顯示，項目將會分三期發展，首兩期各涉兩幢住宅大樓，最後一期則會有三幢住宅落成，預料大樓約50至60層高，將可提供7,250伙，預料最快2030年起分階段入伙。

根據土木工程拓展署提交的規劃圖，項目將會依山而建，位於山上的為第一和第二期，該兩期的樓宇較矮，各為50和51層，底層會有5層社福設施，包括停車場、幼稚園和零售設施，上面會有平台花園，才會在上蓋興建43至44層住宅。

第三期則貼近元朗公路，故樓宇較高，將會興建50層住宅大樓，當中住宅佔50層，而第三期會有升降機通往第二期，再有天橋連接到第一期。另外，項目亦會設有公共運輸交匯處、小學和社區中心等設施。