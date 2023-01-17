房署擬收回粉嶺芬園警察訓練中心用地　興建8幢公營房屋涉8300伙

房屋署繼上周交代，擬在北區發展兩個公營房屋項目，提供4,820伙，以容納1.2萬人後，近日再交代，擬收回芬園警察駕駛及交通訓練中心，並連同鄰近土地，一併發展成8座樓高近50層的住宅大樓，預料可提供約8,300伙，最快2031/32年度落成。



文件顯示政府擬在粉嶺第17區發展公營房屋，選址位於馬會路，佔地5.47公頃，包括政府用地和私人土地，現時主要為芬園警察駕駛及交通訓練中心。

地盤東面毗鄰芬園初級警務人員已婚宿舍、擬建私人住宅發展用地和粉嶺花園。南面為另一擬建私人住宅發展用地。而西面則連接馬會道及靈山路；北部面向靈山村。

根據當局的發展計劃，將會以最高7倍地積比發展，興建8座約45至50層高的住宅大樓（不高於主水平基準面以上170米），以及1座9層高的停車場和公共交通總站，以提供約8,300伙，預料可容納約22,410人。項目亦會提供社區會堂、幼稚園、零售設施及街市等。

土木工程拓展署預料會在2027年度，完成相關的工地平整與基礎設施工程，隨後將用地交予房屋署建屋，預料整個項目將於 2031/32年度落成。

翻查資料，保安局去年向立法會提交文件，指將於缸瓦甫警察訓練設施，重置芬園警察駕駛及交通訓練中心和槍械訓練設施，和古洞北新發展區範圍內的馬草壟練靶場、羅湖練靶場及直升機坪，並設置新的特別行動訓練設施，並早已將芬園土地改劃作房屋用途。