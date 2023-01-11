北區擬建4820伙公營房屋　最快5年後落成　上水單棟樓背靠墳景

本港房屋供應緊張，政府擬於北區發展兩個公營房屋項目，合共提供4,820伙，可容納超過1.2萬人。當中地盤面積較大的屋苑位於粉嶺和合石村旁邊，將興建7座大廈，最快2029/30年度分階段落成；另一項目位於上水清曉路，將興建單棟大廈，背靠一片「墓地」，預計2028/29年度落成。



政府擬於北區發展兩個公屋項目，合共提供4,820伙，可容納超過1.2萬人。（資料圖片/梁鵬威攝）

粉嶺第 48 區建7座大廈住逾萬人

根據房屋署呈交北區區議會文件，政府擬於粉嶺和合石村旁的粉嶺第 48 區發展公營房屋項目，地盤總面積約 3.42 公頃，將興建7座大廈，提供約4,200個單位，預計可容納10,800人，最大總樓面面積不超過19.8萬平方米。

項目將設有3,500平方米零售設施、休憩及兒童遊樂設施、綠化空間、長者及康復服務設施等，邨內會有泊車位及幼稚園。政府預計在 2025 年起分階段完成平整，之後再開展建築工程，料於 2029/30 年度起分階段落成。

據Google map衞星圖顯示，上水清曉路項目附近有墓地（黃圈示）。（googlemap截圖）

上水提供620個單位 預計容納1,750人

另一個項目位於上水，據文件顯示，屋邨座落於清曉路私人屋苑御皇庭旁邊，面向清河邨，背靠一片「墓地」。據Google map衞星圖顯示，上址至少有一座墓地。

屋邨地盤面積約0.43公頃，最高地積比率6.6倍，擬建單棟大廈提供約620個單位，預計人口約1,750人，項目內設有長者設施設、休憩及兒童遊樂設施、綠化空間、泊車位及屋邨管理設施等，當完成工地平整後，預計於 2024 年起展開建築工程，並於 2028/29 年度落成。