九龍貝爾特酒店貼告示光榮結業　 疫情初期免費供前線醫護住宿

新世界發展旗下新蒲崗九龍貝爾特酒店去年底被獲宏安地產夥拍美國私募基金Angelo Gordon（AG）以20億港元收購。酒店近日在大廈外貼上告示，指「香港九龍貝爾特酒店光榮結業」，記者致電酒店電話查詢已無人接聽，而貝爾特酒店官網上只剩下屯門貝爾特酒店的欄目。



電話無人接聽 旅遊網站顯示未能提供訂房

九龍貝爾特酒店在大廈外貼上告示，指「香港九龍貝爾特酒店光榮結業，衷心感謝各位多年多的支持和厚愛」。

記者致電酒店查詢，雖然電話能接通，但無人接聽。貝爾特酒店的官網上則只剩下屯門貝爾特酒店的欄目，到訪其網址亦會直接跳至具爾特酒店的官網，而Expedia等旅遊網站上亦會顯示酒店未能提供。

疫後最大額酒店成交個案 每房平均值290萬

新蒲崗九龍貝爾特酒店原為新世界發展旗下，新世界於2021年12月29日以20億港元，售予宏安地產夥拍美國私募基金Angelo Gordon（AG）的財團，當時更創下疫後最大額酒店成交，以成交額計，每間客房作價290萬元，當時預期交易將於2023年4月3日前後完成。

九龍貝爾特酒店於疫情初期，即2020年4月時曾為醫管局前線醫護提供免費住宿，並於2021年3月起成為政府指定檢疫酒店之一。去年第五波疫情嚴峻其間，公立醫院床位及隔離措施不足，酒店亦借出作為社區隔離設施。