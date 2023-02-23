灣仔北海濱擬設慶典主題區　「升高」金紫荊、旗杆凸顯重要性

灣仔北海濱長廊近年陸續完工，開放予市民使用。海港辦事處最新文件顯示，擬將會展對出的海濱用地，設計成「慶典主題區」，其中慶典廣場將設於金紫荊廣場附近，日後將會舉行升旗等官方儀式。該主題區亦擬設單車和行人「共享區」，以駁同東西兩邊長廊，當局強調，「慶典主題區」的設計要活化海濱長廊和毗鄰休憩用地的同時，凸顯該處的莊嚴特色。當局預料項目將於明年動工，將會分階段啟用，預料整個項目將於2027年竣工。



灣仔北海濱的「慶典主題區」位處會展對出的填海用地，面積約1.85公頃。（文件截圖）

文件指，灣仔北海濱的「慶典主題區」位處會展對出的填海用地，面積約1.85公頃，海濱長約490米，將會分成三大部份，包括位於東面的慶典廣場（Celebration Plaza）、位於西面的日落廣場（Sunset Plaza），以及在兩者中間的市景廣場（City View Plaza），當中首兩個廣場將分別駁通「渡輪碼頭畔主題區」和中環海濱長廊，

根據當局的構思，金紫荊廣場會納入慶典廣場範圍，該區將會設計成具有儀式感的公民廣場（civic square），入口兩側將會有綠色長廊（green promenade），以營造賓客抵達現場的感覺，並會在廣場中心增設平台，升高大型雕塑「永遠盛開的紫荊花」和旗杆，以突顯兩者的重要性。

「慶典主題區」將會分成三大部份，包括慶典廣場日落廣場和市景廣場，當中首兩個廣場將分別駁通「渡輪碼頭畔主題區」和中環海濱長廊。（文件截圖）

市景廣場除了會 有散步徑、觀景平台等外，亦會鋪設多塊草坪，包括在回歸紀念碑附近，以方便市民觀賞該紀念碑。

至於日落廣場，文件指，濱長廊沿路的行人路將會擴闊，以更便利公眾欣賞日落美景，而會展現有的貴賓上落客區則維持不變。

設單車行人「共享區」 設小食部

值得注意的是，慶典主題區將會設有單車和行人「共享區」（Share-use zone)，以駁通東西兩邊的海濱，當局亦提到，會在不破壞「慶典主題區」儀式地位的情況下，設置小食部，以方便遊客。

翻查資料，規劃署進行的「灣仔北及北角海濱城市設計研究」在2019年出爐，建議將灣仔北至北角海濱設計成五個主題區，包括「慶典主題區」、「渡輪碼頭畔主題區」、「水上運動及康樂主題區」、「活力避風塘主題區」及「東岸公園主題區」。