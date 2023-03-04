沙田85及88X路線重組　區議員：大部份居民反對　運輸署漠視民意

運輸署及九巴計劃於3月重組85及88X巴士路線，當區區議員周䁱嵐及沙田交通關注組收集超過1600名市民意見，超過七成受訪者認為當局應該就兩條巴士線改動進一步資訊居民。周䁱嵐批評，運輸署及九巴落實交通路線改動前沒有充分諮詢居民。



區議員周䁱嵐及沙田交通關注組收集超過1600名市民意見，超過七成受訪者認為當局應該就兩條巴士線改動進一步資訊居民。(鄧宇詩攝)

就來往火炭穗禾苑及九龍塘站的80M被取消，運輸署建議來往火炭駿洋邨及藍田平田邨的88X，重組後總站延長至穗禾苑，來往火炭山尾街及九龍城碼頭的85則會延長至駿洋邨。關注重組的區議員向居民發出問卷，調查顯示過半受訪者較傾向延長85至穗禾苑作為補償，接近六成受訪者支持85號線穗禾苑並繞經駿洋邨。高達七成受訪者認為運輸署以及九巴應該就路線重組再次諮詢居民。

周䁱嵐指，在區議會會議上已表明居民對於方案的憂慮並提出建議，但運輸署依然堅持重組方案可取，反映運輸署漠視民意。沙田交通關注組召集人林宏正稱，「當呢個方案提咗上區議會，有議員反對嘅時候，到底點解運輸署可以仍然一意孤行咁去實施？」

周䁱嵐(右一)指，在區議會會議上已表明居民對於方案的憂慮並提出建議，但運輸署依然堅持重組方案可取，反映運輸署漠視民意 。(鄧宇詩攝)

林宏正更表示，九巴於2017至2018年建議開辦88X特快班次，惟至今仍未實施，可見運輸署以及九巴多次漠視居民的意見，建議運輸署及九巴了應多了解民意，避免出現資源錯配。



九巴回應指，85及88X線重組建議於去年諮詢區議會，為運輸署落實的2022-23年度巴士路線計劃方案之一，九巴會繼續就計劃與運輸署保持溝通。