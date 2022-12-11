將藍隧道通車｜5巴士新線周一投入服務　今實測油塘出口遇塞車

將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣大橋今早（11日）通車，明日星期一（12日）為通車後首個工作日，五條新巴士線將投入服務。兩間巴士公司今日安排傳媒實測新線，



記者試乘九巴298X線，從坑口（北）站出發，於12時43分踏上將軍澳跨灣大橋，橋兩旁的海色盡收眼底，一路上交通暢順無阻。巴士約3分鐘後進入將藍隧道，行駛約2分鐘後離開隧道，行至油塘出口即見塞車，比預期的塞車黑點茶果嶺道還要早。



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五條新巴士線將於明日（12日）啟用，包括：

九巴96線：將軍澳（康盛花園）—大埔工業邨

九巴290E線：將軍澳工業邨—荃灣西站

九巴298X線：坑口（北）（將軍澳醫院）—長沙灣（甘泉街）

城巴的790：清水灣半島—尖沙咀東（麼地道）

城巴795號線：將軍澳工業邨—海達邨（深旺道）

九巴新線將軍澳南去科學園僅需40分鐘

九巴公司早前試行3條巴士線，指96線由將軍澳南出發前往科學園亦只需40分鐘， 而290E線及298X線由康城出發前往葵芳及旺角，分別只需 40分鐘及30分鐘。然而實際行車時間需視乎路面情況而定。

九巴經理（策劃及發展）李侃陵表示，會視乎將藍隧道通車後的實際路面狀況、乘客需求等因素，與運輸署商討，期望能逐步拓展至每日全日服務及開辦更多路線。

九巴將在明日及三條路線首航當日早上舉行首航禮，並安排打卡道具供乘客拍照留念以及派發紀念品。

城巴新線：往彌敦道及油尖旺僅需25分鐘

城巴新巴「康城快線」790及795號線亦將於明日啟用，前往彌敦道一帶及油尖旺各區預計僅需25分鐘，較鐵路需40分鐘及途徑將軍澳南現有巴士路線所需至少45分鐘，省時不少。

城巴新巴預計，現時22條路線經將軍澳隧道前往九龍市區、港島、沙田、東涌及直達機場等地，會因將藍隧道帶來的分流作用，行駛將軍澳隧道車程將平均縮減約5至7分鐘。城巴營運及工程主管（九龍及新界）龔樹人表示，未來希望能開辦由康城往港島的過海路線，為乘客提供更多出行選擇。

九巴公司及城巴新巴公司均會提供多個轉乘優惠予乘搭新巴士線的乘客，相關優惠詳情可瀏覽巴士公司網頁或手機應用程式。

▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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12月11日 將藍公路正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼

