長沙灣潤發倉庫三級火　宇晴軒居民：啲煙好犀利

長沙灣潤發倉庫今日（24日）下午1時49分發生火警，並於下午2時10分升為三級，濃煙不斷波及附近民居和學校，五間學校需要疏散，當中包括基督教崇真中學，有宇晴軒12樓居民表示，從窗口看到中學背面冒出大量濃煙，便下樓查看情況。



▼3月24日 長沙灣潤發倉庫三級火▼



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下午4時在現場所見，基督教崇真中學上方不時有黑煙湧出，大量濃煙籠罩，隨風勢飄往豐盛路，以及西九四小龍宇晴軒、泓景匯等一帶住宅，不時有途人好奇張望及拍照。

宇晴軒12樓住户聞𤓓味：啲煙好犀利

宇晴軒12樓住户黃太稱，不知道附近有發生火警，大約2時許在廚房窗口外看到對面學校有大量濃煙冒出及聞到「𤓓味」，「啲煙好犀利，係屋企都覺得好焗。」她感覺不對勁，故立即關好門窗，落樓查看情況。

泓景臺住戶麥先生表示，回家後在住宅平台仍嗅到燃燒氣味，感到擔憂，故下樓觀察情況。（鄧康翹攝）

泓景臺住戶麥先生表示，大約4時在長沙灣大南西街準備乘座巴士回家，期間有聞到異味，回家後在住宅平台仍嗅到燃燒氣味，感到擔憂，故下樓觀察情況，「本身見到咁大煙都有啲擔心，但返到屋企又都冇咩嘢。」他又指，現時氣味漸散，認為濃煙會隨着風勢慢慢散去。

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小五生：老師叮嚀盡量乘座地鐵回家

在石硤尾就讀小學五年級的蘇同學表示，在放學前，老師有提及長沙灣區內發生火警，叮囑住在附近的同學戴好口罩，盡量乘座港鐵回家。她又指，在回家途中經過宇晴軒時亦聞到燃燒氣味，又形容「似火燭味」，故打算馬上回家。

在石硤尾就讀小學五年級的蘇同學表示，在放學前，老師有提及長沙灣區內發生火警，叮屬住在附近的同學戴好口罩。（鄧康翹攝）