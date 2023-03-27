香港藝術館戶外驚現「公共游泳池」　多個迷你版維港地標「打卡」

本港藝術展覽走進社區，兩位本地藝術家以毗鄰海港為主題，分別創作兩組大型戶外裝置作品，周六（25日）起於香港藝術館前方的藝術廣場展出。陳惠立創造一個公共游泳池場景《路過蜻蜓》；蔡偉權則製作了縮小版的維港兩岸的地標建築《人遊於港》，裝置作品活靈活現，可供市民「打卡」。



「游．遊」戶外裝置展覽現正於香港藝術館前方的藝術廣場展出，展期至明年3月24日。



「游．遊」展覽由兩組大型戶外裝置作品組成，於藝術館前方的藝術廣場展出。參與藝術家之一陳惠立自2016年以游泳池作為其創作核心，起初以冷靜、清晰的高空俯瞰角度繪畫泳池結構，近年作品則拓展至裝置、偶發表演等不同領域，探索公共與私隱、自身與陌生人的關係等主題。

今次他創作了《路過蜻蜓》，將藝術裝置游泳池帶到尖沙咀海旁「開箱」，建構出一個奇幻玩味的高4米，寬5.5米，長11米的公共游泳池場景，遊人可親身踏進巨型游泳池之中，讓觀眾更能貼近作品。

藝術家兼建築師蔡偉權將維港兩岸的地標建築縮小成《人遊於港》作品，將藝術廣場變為可供遊人休憩耍樂的公共空間。圖示蔡偉權（右）與團隊成員試玩裝置。（政府新聞處）

藝術家兼建築師蔡偉權則創作6組形態不一、亦動亦靜的藝術裝置作品《人遊於港》。作品糅合本地的建築特色，以維港兩岸地標性建築的外形及外牆設計為靈感，將香港文化中心、香港會議展覽中心及國際金融中心等打造成「坐得到」的香港地標，將香港藝術館前方的藝術廣場變為可供遊人休憩耍樂的公共空間，讓人在煩囂中忙裏偷閒。

藝術裝置上的屏風裱起了一幅幅維港兩岸地標建築的圖紋細節，呈現充滿香港特色的當代建築設計美學。