英華書院及小學接收退伇輕鐵車頭 轉為藝術館展出學生作品

港鐵東鐵綫「烏蠅頭」列車2022年5月退役，輕鐵第二期列車亦即將悉數退役。英華書院及小學為香港首間接收「烏蠅頭」及輕鐵退役列車車廂的學校，運輸及物流局局長林世雄亦於上周五（11日）出席英華書院暨英華小學校舍出席「退役列車保．傳計劃」時指學校以行動支持計劃，宣揚支持保育、教學、關懷社區的理念。英華書院及小學希望籍計劃能豐富學習經驗和提高英華仔對社會保育意識、鐵路文化傳承等的寶貴機會。



書院及小學計劃改造車箱 望提升學習興趣及學生對鐵路歷史的認知

書院及小學接收退役車廂後，將改裝成校園學習點的中小學，結合教育、鐵路歷史及環保等元素於學與教。

為提升學生學習興趣，退役車廂亦改建藝術展品區及模擬駕駛倉。退伇的「烏蠅頭」和輕鐵列車，將會展示學生不同的藝術展品，「烏蠅頭」列車更會安裝模擬駕駛程式，配以香港景色為背景，讓學生可以嘗試模擬駕駛列車。

車廂改建成藝術學習點，同時有助傳遞香港鐵路歷史、環保訊息，更為同學提供一個特色休憩及相聚空間，以建立更緊密的聯繫，為校園生活添上多元色彩。

保育車廂同時能保護港人的集體回憶

退役列車車廂不單是保存港人集體回憶的可持續平台，也是豐富學習經驗和提高「英華仔」對社會保育意識、鐵路文化傳承等的寶貴機會。

林世雄先生更表示期待學生對退役列車車廂感興趣，令他們愛上公共交通事業，望將來能有更多「英華仔」投身到公共行業，服務香港。

「退役列車保‧傳計劃」

港鐵公司以保育、傳承、善用資源及回饋社會為出發點，一直推動「退役列車保‧傳計劃」。計劃主要是邀請「港鐵社區聯網」成員與社區夥伴一齊合作，共同探討如何善用及保育退役列車。透過原卡保育、車廂及部件循環再用與升級改造等，讓退役列車活出「第二生命」，以不同形式傳承及展現鐵路回憶。

「退役列車保‧傳計劃」至今已捐出逾百件退役列車部件，包括座椅、車門、扶手柱及扶手環等，供社區夥伴作教育、休憩及改善環境等用途。港鐵過去已贈約五十個座椅予書院及小學，學校亦重新設計座椅，擺放在不同地點，供師生課餘時休憩，讓它們活出「第二生命」。