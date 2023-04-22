調查揭七成自僱清潔工日行逾30層樓釀勞損　促制訂工作指引保權益

香港樓宇老化問題嚴重，清理舊樓垃圾的重擔往往落在一群自僱清潔工友身上。關注草根生活聯盟今日（22日）舉辦《自僱清潔工友勞動狀況問卷調查報告》發佈會，調查發現，近7成受訪工友每人每日平均需要行31.3層樓梯，有人甚至日行110層樓梯，較全港最高108層的ICC還要多，情況誇張，造成身體多處勞損。而接近全部受訪者（96.7%）在過去一年都有最少一個勞損痛症相關健康問題，情況值得大眾關注。



關注草根生活聯盟今日（22日）舉辦《自僱清潔工友勞動狀況問卷調查報告》發佈會。（鄧康翹攝）

自僱清潔工作危險陷阱多 調查：工友日行110層樓梯

關注草根生活聯盟在今年3月至4月中旬期間，以電話形式及在工作地點訪問了30位在旺角及大角咀從事大廈清潔、倒樓和運送餐廳垃圾的自僱清潔工友，了解他們的勞動狀況及職業安全健康情況。受訪對象年齡介乎41至71歲，超過九成（93.3%）受訪者學歷為初中或以下。接近一半（46.7%）受訪工友從事自僱清潔工作超過10年，30%從事自僱清潔工作20年或以上，13.3%從事自僱清潔工作30年或以上。

關注草根生活聯盟調查員、港大實習社工梁語剛指出，自僱清潔工友工作的住宅樓宇很多都沒有電梯，部分有電梯的樓宇亦不容許清潔工友用作清倒垃圾。（鄧康翹攝）

關注草根生活聯盟調查員、港大實習社工梁語剛指出，自僱清潔工友工作的住宅樓宇很多都沒有升降機，部分有升降機的樓宇亦不容許清潔工友用作清倒垃圾。調查結果發現，為了完成工作，近七成（66.7%）受訪者每天都需要行樓梯，每人每天平均需要行31.3層樓梯，有受訪者每天更累計行110層樓梯，為行樓梯最多的一人，較全港最高建築物、位於尖沙咀的樓高108層環球貿易廣場（ICC）還要多兩層，情況極為誇張。

梁語剛又指出，自僱清潔工友每天需要運送大量垃圾和重物上落樓梯，亦要定期清潔大廈大堂、走廊及樓梯等公用地方。 當中超過六成（66.7%）受訪者過去一年曾經在工作時受傷，曾試過滑倒、絆倒（60%）、被物件割傷（55%），有工友更因在工作時接觸到被不當棄置在垃圾桶的鏹水，導致腿部嚴重受傷。

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九成工友全年無休 六成人月薪不足1萬

調查結果顯示，逾九成（93.3%）受訪者過去一年每週工作 7 天，全年無休。其餘 6.7%受訪者每週工作 6 天。受訪者平均每天工作時間為 6.2 小時，當中 30%受訪者每天平均工作 8 小 時或以上，23.3%受訪者每天平均工作 10 小時或以上，但當中有六成受訪者收入低於月薪1萬元或以下，可見他們付出的勞力與收入不相稱。為了幫補開支，部分工友同時兼任清潔長工、散工或拾荒等工作，而當中逾七成受訪者（73.3%）沒有領取任何社會福利，反映工友普遍希望能自力更生。

勞損痛症問題普遍

調查又發現，工時長、工作強度大，令工友的工作環境惡劣，使自僱清潔工友的勞損痛症問題相當普遍，接近全部受訪者（96.7%）在過去一年都有最少一個勞損痛症相關健康問題，近七成 （69.9%）受訪者有最少 3 項勞損痛症，當中以膝蓋（70%）、足踝/腳部 （66.7%）、及膊頭（50%）的痛症最為普遍。

然而，調查顯示，其中超過七成受訪者（72.4%）過去一年有勞損痛症卻沒有求醫。被問及沒有求醫的主要原因， 42.9%受訪者認為求醫沒有用，28.6%則認為費用太高、23.8%因為工作太忙、沒有時間。

關注草根生活聯盟總幹事黃佳鑫建議，政府應為自僱清潔工友發放現金津貼資助，讓工友能因應工作需求購置工作用品，以及應提供更多具針對性的勞損痛症治療服務以改善自僱工友的工作環境。（鄧康翹攝）

關注草根生活聯盟在記者會上，又展示其中一位受訪工友祥哥進行倒樓清潔工作的片段作例子，可見其工作環境惡劣，而他每日接近朝七晚十一工作，中途只有約兩小時自行安排的午膳及晚餐時間，其餘時間都不停搬運垃圾，付出極大勞動力，但收入仍然十分低微。

關注草根生活聯盟總幹事黃佳鑫建議，政府應為自僱清潔工友發放現金津貼資助，讓工友能因應工作需求購置工作用品，以及應提供更多具針對性的勞損痛症治療服務，以改善自僱工友的工作環境。此外，他又促請政府應充分利用實施垃圾徵費的契機，加強公眾教育，並就執行細節主動咨詢清潔工友意見，制定適用於自僱清潔工友及「三無大廈」的作業指引，以釐清各方的責任，確保政策實施符合實際情況，避免基層清潔工友成為「磨心」。

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