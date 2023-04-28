接待內地團商店「復常」　土瓜灣再成熱點　直擊人車爭路亂象

今日發生旅遊巴撞傷內地旅客的土瓜灣新碼頭街，近月湧現大量載着內地團的旅遊巴，皆因該處一帶近日有多個內地團購物點「重生」，加上專門接待內地團用餐的富源酒樓，成為內地團熱點，尤其中午時分，大批旅客堵塞行人路，也有人不顧危險，突然衝出馬路，險象環生，亦再次引起當區居民關注。



《香港01》早前曾到事發的新碼頭街及美景街一帶視察，其中發生意外的新碼頭街停車場，不時出現人車爭路場面。當天中午停泊了約十多部旅遊巴，但每隔約10分鐘，便會有其他旅遊巴陸續抵至。

《香港01》早前曾到事發的新碼頭街及美景街一帶視察，其中發生意外的新碼頭街停車場，不時出現人車爭路場面。當天中午停泊了約十多部旅遊巴，但每隔約10分鐘，便會有其他旅遊巴陸續抵至，載來一批又一批內地團，前往位於土瓜灣道的富源酒樓吃午餐，或者前往位於偉景街的免稅店購物。

團友穿插旅遊巴車罅 聚集在路中等接走

記者現場所見，該些旅遊巴落客時，並非停泊在車位，很多時停在路中央，隨即讓車上旅客逐一下車，一行人跟隨導遊徒步往目的地；同一時間，亦會有另一、兩批團友跟隨導遊，從酒樓或免稅店方向步行往停車場，準備乘旅遊巴離開，而停車場也會有其他旅遊巴載着團友駛至，又或是駛來接走團友。其間，部分旅遊巴會突然倒後或開車駛前，記者見部分團友行走時，一邊聊天、吃東西，可能未有環顧四周，並未留意到路況，也有些團友在旅遊巴車罅穿插，情況混亂。

不過，記者見導遊大多站在隊伍最前，逕自舉起旅行團旗仔引路，未必能全面顧及所有團友，恐在千鈞一髮之際，無法馬上提醒團友注意安全。值得注意是，記者留意到有些導遊帶着團友來到停車場，懷疑所乘的旅遊巴還未駛至，連導遊都未有提高警覺，帶着約30名團友站在旅遊巴前，或者站在路中等候接載離開，場面相當危險。

購物點「重生」吸引人潮 團友衝馬路嚇窒居民

至於人潮堵塞的「重災區」在富源酒樓後門的美景街及偉景街免稅店一帶，動輒有數十至逾百名內地團友聚集在行人路，他們大多是從免稅店購物後，等待旅行團人齊才隨導遊離開，部分人堵塞了上址偉恒昌新邨的住宅大廈出入口，一邊吸煙、聊天，也有人突然走出馬路，險被駛至車輛碰倒。

此外，位於土瓜灣道的富源酒樓也有一批又一批團友用餐後，從側門或後門出來聚集在美景街行人路。由於該處附近的購物點近日悄悄「重生」復業，也有一些新開業的商店，不少團友會走過對面商場的購物點消費，但他們疑不熟香港的路面狀況，過馬路時與駛至車輛「鬥快」，有行經居民睹狀也為之側目。

街坊江先生認為區內人流增加，令生活感不便，他說：「滋擾到我哋居民，無啦啦多咗咁多人，喺條馬路衝來衝去，條路又窄，啱啱都差啲撞親。」(夏家朗攝)

其中街坊江先生表示，留意到自通關後大量內地旅客到訪區內食肆和店舖購物，認為能帶動到香港經濟，對區內店舖來說有一定好處，但他亦認為區內人流增加，令生活感不便，他說：「滋擾到我哋居民，無啦啦多咗咁多人，喺條馬路衝來衝去，條路又窄，啱啱都差啲撞親。」

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