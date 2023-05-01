粉嶺高爾夫球場辦單車定向日　冀市民認識北區歷史古蹟

由香港單車協會主辦，香港哥爾夫球會冠名贊助的「香港哥爾夫球會暨香港單車協會呈獻 單車定向同樂日」今日（5月1日）在香港哥爾夫球會粉嶺舊球場舉行，超過1,000人參與。是次活動除了推廣全民運動及減排減廢之外，亦借此機會介紹新界文化歷史。



+ 4

古蹟、古樹設check point和打卡位

今次「單車定向」活動的參加者，可以自備單車或使用大會提供的單車，到10個check point完成任務及打卡，完成者有紀念獎牌。其中6個check point是粉嶺舊球場內的樟樹、中國野生松木、細葉榕、野生動物池塘、400年古墳和黃牛木。這些打卡位都有多個攤位，設有遊戲供一家大細遊玩。

活動得到多方支持，包括中聯辦新界工作部副處長余劍文、上水鄉委會主席侯志強、上水鄉委會副主席廖世鴻、立法會議員劉國勳、李梓敬、何敬康、香港哥爾夫球會會長郭永亮、北區區議員侯福達、九龍城區議會主席何顯明，以及中電區域關係經理孫靄雯等。

劉國勳表示：「北區一直宣揚城鄉共融，是次單車定向同樂日能吸引一家大細欣賞綠色環境，非常特別。粉嶺舊球場作為全亞洲最古老的高爾夫球場之一，除了推廣高球運動，期望在未來可繼續發揮北部都會區中央公園的作用，舉辦更多活動予公眾及北區市民參加。」而愛好單車運動的何敬康希望粉嶺舊球場有更多不同類型的活動，而李梓敬則認為粉嶺舊球場作為全港唯一一個高爾夫球國際級賽事場地，十分值得保留。