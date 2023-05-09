洪水橋發展區住宅地擬增地積比　51幢大廈涉2.6萬伙部份樓高51層

政府正大力發展洪水橋／厦村新發展區，土木工程拓展署近日向城市規劃委員會提交文件，為洪水橋／厦村新發展區第二期發展的11幅公私營住宅用地申請放寬地積比率至最高6.8倍，增幅最高逾兩成，並放寬其中5幅用地的建築物高度限制至最高在主水平基準上175米，增幅最多近35%，以發展社福和商業等設施。當局指，擬議發展將可增加5,210個住宅單位至合共26,862伙，預料大部份單位將於2030/31年入伙，亦即居民入伙初期，港鐵洪水橋站已落成。



+ 4

城規會文件顯示，申請地點為洪水橋／厦村9幅公營和兩幅私營房屋發展地盤，集中在4個部份，分別為屏厦路以南、港深西部公路以東、青山公路-洪水橋段以西，及青山公路-藍地段以西，兩幅私營房屋用地均鄰近擬建的港鐵洪水橋站，地盤面積合共約28,113平方米，而公營房屋用地則合共佔地約186,676平方米。

當局申請將公營房屋的總地積比由5.5／6倍，增至6.8倍，增幅達23.6%，而私營房屋用地的地積比亦會由6倍增至6.5倍，並擬放寬其中5幅用地的建築物高度限制至最高180米，增幅最高達34.6%。

+ 3

文件提到，11幅土地合共可興建51幢綜合用途大樓，介乎35至51層高，預料可提供24,267個公營房屋單位，以及2,595伙私營房屋單位，公私營比例達9:1。當局指，擬建項目預計能為洪水橋／厦村新發展區第二期發展，額外增加約5,210個房屋單位，當中4,970伙來自公營房屋，並容納額外7,130人口，預料主要人口遷入為2030/31年。

另外，當局又指，公營房屋發展內的其他非住用設施等，或需置於未來公營房屋發展的第3層，故同時申請在涉及的9幅公營房屋用地中的最低3層，容許商店及服務行業、食肆、學校、辦公室、教育機構、娛樂場所等。