明日大嶼｜三島概念圖曝光　料最多建21萬伙住宅　起鐵路駁洪水橋

「明日大嶼」三島方案概念圖曝光！《香港01》早前接獲消息指，交椅洲人工島最新方案由兩島變三島。發展局今日（20日）公開中部水域人工島研究文件，證實三個人工島選址在較淺水的北、西、南面，設有100公頃核心商業區，並以「15分鐘生活圈概念」作賣點，預料整個計劃可提供19萬至21萬伙住宅單位當中住宅佔地250公頃，僅佔整個填海用地25%



交通方面，當局擬建全長達30公里的鐵路，途經港島西、人工島、欣澳、屯門東，並伸延至北部都會區的洪水橋；並會增建港島西至大嶼山東北連接路，全長約13公里，文件形容將會是首條毋須經九龍來往香港島和新界西北的主要幹道，預料將會在2033年竣工，以配合首批居民入伙期。



▼明日大嶼最新概念圖曝光▼



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交椅洲人工島埴海改為三島Y型水道方案。（香港01製圖）

最新文件指，初步建議1,000公頃的交椅洲人工島將由三個島嶼組成，當中A、B兩島均約380公頃，而C島則約240公頃，並以「Y形」水道分隔各島。文件指，「三島設計」的布局能避開交椅洲、小交椅洲、周公島及坪洲沿岸具生態價值的石珊瑚群落，而的「Y 形」水道能保持鄰近水域的水流適度流動，故能應對填海對水質和生態的影響，亦能減低城市熱島效應。

至於填海地點，文件提到，建議在較淺水的水域填海，故選定在北面、西面和南面水深平均約8米處填海，而較為深水的東面（水深約12至15米）處則避免填海。文件提到，當局環境影響評估的初步研究結果顯示，擬議填海工程在生態和漁業方面沒有不可克服的問題，並會考慮在島上加入離島文化旅遊元素，例如漁人碼頭，為本地漁業界提供升級轉型機會，政府亦會檢視向受本港水域海事工程影響的漁民發放特惠津貼的機制。

▼明日大嶼計劃▼



人工島規劃方面，核心商業區佔地共約100公頃，佔整體填海用地約一成，當中包括商業、住宅、文化康樂、休憩及與出行相關等不同用途，文件稱，位處A島東面，享有較近港島的地理優勢，將提供約400萬平方米的商業總樓面面積。

人工島標榜以「15分鐘生活圈概念」規劃7個宜居生活社區，將以環保集體運輸系統連接，並由藍綠走廊分隔，沿岸更設有綠化海濱長廊。每個社區會佔地約80至100公頃，並以環保集體運輸系統車站為中心。

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文件提到人工島的發展參數，擬規劃作居住用途的土地僅佔約250公頃，即佔整體25%，而與道路、交通相關的用地佔的比重同樣為25%。當局初步建議在人工島上興建約19萬至21萬個住宅單位，公私營房屋比例為七比三，預料可容妥納50萬至55萬人口，並提供27萬個就業職位，當中20萬個就業職位位於核心商業區。

在交通方面，當局初步建議的走線接駁現有或規劃中的主要幹道和鐵路，往西連通香港國際機場、珠海和澳門，往北連通北部都會區、前海和深圳，往東連通九龍西，而往南則連通港島西和中環，當中港島西連接路擬於填海工程開展期間同步動工，預料2033年竣工，以配合人工島首批居民的入伙期。

當局亦擬將鐵路向北延伸至洪水橋並接駁規劃中的港深西部鐵路（洪水橋至前海），港島西至洪水橋鐵路全長約30公里，在人工島A島和C島各設一個車站，鐵路途經港島西、人工島、欣澳、屯門東，並伸延至北部都會區的洪水橋，接駁至規劃中的港深西部鐵路（洪水橋至前海）。

至於環保集體運輸系統，當局初步建議於人工島C島預留位置設置車廠，並於島上合適地點轉乘港島西至洪水橋鐵路。此外，人工島內各社區將設有新一代運輸交匯樞紐，並以此為中心，方便乘客轉乘各種模式的交通工具，以連接各社區，從而讓公共交通服務能有效地覆蓋交椅洲人工島的人口。