01獨家｜交椅洲人工島新方案曝光　分三島建鐵路連接港島至洪水橋

政府2018年提出「明日大嶼」項目，包括計劃展開交椅洲人工島填海工程，預料明年展開環評程序。《香港01》獲悉最新填海方案，當局計劃將原來兩個人工島包圍交椅洲的方案，改為在該附近分開A、B及C三個島，三島之間開闢Y型水道，減少人工島對水質及生態造成的可能影響。人工島將設第三個核心商業區及7個住宅社區，標榜以「15分鐘生活圈」概念進行規劃。



據悉人工島將設環保集體運輸系統連接三個島嶼，有資料顯示，計劃料興建全長約30公里的港島西至洪水橋鐵路，將貫穿其中兩個島，接駁至規劃中的港深西部鐵路（即洪水橋至前海）直達深圳，鐵路同時接駁港鐵港島線、東涌線及屯馬線。



交椅洲人工島埴海改為三島Y型水道方案。（香港01製圖）

三島Y型水道避免對水質及生態造成影響

消息指，發展局近日釋出最新中部水域人工島研究，約1,000公頃的交椅洲人工島，將由原來兩個人工島島嶼包圍交椅洲的方案，變為分成A、B及C三個島嶼，三個島嶼互相分開，交椅洲東部水域不填海。

該局三島之間呈Y型水道，稱為避免對水質及生態造成可能影響，水道布置減低城市熱島效應。

▼明日大嶼計劃▼



環保集體運輸系統連接三島 新鐵路駁港深西部鐵路

至於交通方面，據了解人工島將設環保集體運輸系統連接三個島嶼；當局計劃興建全長約30公里的新鐵路，連接港島西、北大嶼山、屯門至洪水橋，人工島將設兩個車站，接駁港鐵港島線、東涌線及屯馬線，再駁通至規劃中的港深西部鐵路（即洪水橋至前海），直達深圳。至於島上將有環保集體運輸系統貫穿三島。

至於島上規劃，據了解會設7個以「15分鐘生活圈」概念進行規劃的住宅社區，第三個核心海濱商業設於A島，又設有水上康樂設施及中央公園等。

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建7個「15分鐘生活圈」住宅社區

據悉，人工島將會建設醫院、運動場、博物館或文化中心等設施，而7個「15分鐘生活圈」住宅社區，有居民所需日常生活基本需求設施。