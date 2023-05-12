將軍澳填海環評｜維景灣畔、杏花村海景現頂心杉　危及須保育珊瑚

發展局今年1月公布將軍澳137區及132區填海，分別作為新住宅區及安置厭惡性設施，擬議工程隨即惹起區內居民反彈，更發起遊行表達不滿。



土木工程拓展署近日向環保署申請就項目進行環境影響評估，文件提到，涉及的兩個填海工程，將會永久改變將軍澳和港島的「海灣景觀」及「沿岸高地及山坡景觀」，更明言將軍澳維景灣畔和日出康城、柴灣杏花邨、小西灣的藍灣半島和富景花園等樓宇居民將受到影響，當中132區猶如在澳維景灣畔至杏花邨之間海面形成「頂心杉」。當局又預計，132區附近的居民將會受到噪音、空氣質素等影響，將需採取緩解措施。



當局又提到，擬議填海工程將會影響到3種具保育重要性的珊瑚；而第137區因削坡而進行的天然山坡風險緩解措施，亦可能會影響到佛塘洲的山坡和清水灣郊野公園，有可能導致自然生態和相關植物的消失。公眾即日起可查閱申請文件，並在14日內提交意見。



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土拓署文件：將永久改變將軍澳和港島「海灣景觀」

擬發展作新住宅區的137區位於將軍澳創新園（前稱將軍澳工業邨）以南，在東面的鯉魚門海峽北岸，與南岸的小西灣遙望，距離與日出康城相同，約2公里；而擬填海的132區則在油塘魔鬼山和將軍澳華人永遠墳場對開，距離維景灣畔和杏花邨均約1.4公里。

土拓署提交的工程項目簡介文件指，擬議的兩個填海工程，將永久改變將軍澳和港島的「海灣景觀」及「沿岸高地及山坡景觀」，當中將軍澳南及維景灣畔、日出康城、柴灣杏花邨、鯉魚門安聯村的居民等，將受到影響，應採取緩解措施；而第137區的住宅發展和相關支援設施亦會對小西灣的藍灣半島和富景花園的居民等，造成視覺干擾和遮擋。當局指，將會在環境影響評估研究中作出全面評估。

132區對出有數種具保育重要性珊瑚物種

在海洋生態方面，文件提到，將軍澳第132區對出造地的天然海岸線中，記錄的數種具保育重要性的珊瑚物種，可能會直接受到影響，而為位於工程項目西南面、為轉移珊瑚而設的接收地點亦可能會受到影響。涉及的珊瑚物種包括：

．鋸齒刺星珊瑚（Cyphastrea serailia）

．正菊珊瑚（Favia favus）

．斯氏角孔珊瑚（Goniopora stutchburyi）

▼將軍澳第137區及相關近岸填海初步發展大綱圖▼



除此之外，當局預計填海及疏浚工程將對周圍沿岸海洋生態的造成潛在間接影響，以及導致填海區附近的水質變差；而在建造岩洞期間，亦可能會出現地下水下降或地表沉降降水的潛在風險，故將會提出緩解措施。

文中又提到，部份將軍澳第137區及第132區對出新造土地，將透過填海及／或削坡而成，故將會實施天然山坡風險緩減措施，惟有關工程會構成潛在生態影響，對陸地和海洋生態及其相關動植物的消失或干擾。

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137區天然山坡措施或導致自然生態和相關植物消失

值得留意的是，第137區的天然山坡風險緩解措施，將涉及佛塘洲的山坡和清水灣郊野公園，有可能導致自然生態和相關植物的消失，包括在郊野公園內的環境，而周邊現有海堤和海洋生態（例如潮下帶和底棲生境）將因填海工程而永久和暫時喪失，包括珊瑚和底棲生物群落在內的海洋動物也可能受到直接影響。

另外，將軍澳日出康城一帶，在入伙初期一直被氣味、沙塵和噪音等問題困擾，文件亦提到，將軍澳第137區的新界東南堆填區，預計將於2030年關閉及修復，故需考慮到有關設施產生的氣味；而第132區則預計會有新的公眾填料轉運設施、建築廢料處理設施及混凝土配料廠，相關設施的運作亦會產生潛在塵埃和氣體排放，加上預計新的廢料轉運站的運營，亦會產生潛在的氣味。

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