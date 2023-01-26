將軍澳擬填海發展及重置公共設施　區議員：厭惡性設施應搬離民居

將軍澳的填海和發展規劃上周曝光，當中日出康城以南的137區將會填海20公頃，預料可興建5萬伙住宅單位，而將軍澳賣場外的132區則會興建6個公共設施，包括電力設施以輸入「零碳」能源。將軍澳區議員張美雄今日（26日）在電台節目表示，居民普通支持發展137區的填海，惟預料將軍澳人口將急增至逾70萬人，促請港鐵加密將軍澳線班次，以應付需求。他續指，居民反對在132區重置公共設施，直言「（將軍澳）承擔咗堆填區、填料庫咁多年啦將軍澳，我哋其實負夠社會責任」，促請當局考慮將有關厭惡性設施搬離民居。



▼1月19日 發展局交代在將軍澳137區填海方案▼



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西貢區議員（環保南）張美雄稱區內居民普遍支持137區填海。（資料圖片／黃桂桂攝）

137區填海意味關閉堆填區設施

西貢區議員（環保南）張美雄早上在港台節目《千禧年代》表示，將軍澳137區的發展意味着該區內的堆填區等厭惡性設施將須「終極關閉」，將可減少目前區內每日數千輛重型垃圾車出入對居民造成的滋擾，故當區普遍支持137區的填海。

他續指，137區填海計劃與最鄰近的日出康城相距約2公里，與將軍澳市中心亦相距約3公里，對景觀等影響不大，故居民的反響不大，惟因應將軍澳南延線而要在日出康城民居外填約兩公頃土地，有關擬議填海範圍距離民居只有約40米，居民希望當局可以改善方案，研究不填海處理，例如將現時地面車站挖深一點，以減少鐵路緩衝區需要填海的範圍。

▼將軍澳第137區及相關近岸填海初步發展大綱圖▼



將軍澳人口料達70萬人應加密港鐵班次

他又提到，137區發展加上未來多幅綠化地帶改劃，預料將軍澳區未來人口可達逾70萬人，惟現時的港鐵將軍澳線的班次量根本無法應付急增的人口，認為港鐵有必要加密班次，以應付居民需要，惟將軍澳線的訊號系統提升，由2021年拖延至2028/29年才處理，促請港鐵盡快處理。

對於當局擬在132區填海，以重置六個公共設施，張美雄則表示，將軍澳居民不希望再有任何厭惡性設施夜放置在該區，惟現時卻將6項公共設施均重置在將軍澳，直指當局未深思熟慮：「居民就覺得，我承擔咗堆填區、填料庫咁多年啦將軍澳，我哋其實負夠社會責任㗎喇，應該呢啲設施應該要搬離民居、搬遠民居。」

政府計劃在將軍澳華人永遠墳場（將軍澳第 132區）對出海面填海，新建土地會建設多個公共設施，當中包括電力設施輸入零碳能源。（發展局文件）

綠色和平項目主任伍漢林促就132區重置公眾諮詢。（資料圖片 / 張浩維攝）

環團質疑為引入核電而鋪路

綠色和平項目主任伍漢林指，當局擬在132區重置的其中一個公共設施為「重要的電力設施」，以輸入「零碳」能源，惟卻無解釋何謂「零碳」能源，亦無表明是否為增加核電，令市民憂慮引入核電的威脅，認為做法是削弱了公眾知情權及表達意見的權利，批評是「漠視民意」，他促請政府就此重新再做公眾諮詢。

對於132區可以會承接內地核電，他表示，日本核災難、切爾諾具爾等多宗海外核事故，反映核災難影響深遠，憂慮廣東沿岸的核電廠一旦發生事故，將會影響市民，而食水、食品供應鏈亦會同受影響，「其實香港無理由去參一腳，去製造核風險畀我哋香港人嘅生活」，認為當局可輸入內地風力、水力等可再生能源。

▼12月11日 將藍隧道正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼

