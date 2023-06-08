油尖旺青年乒乓外交日　港隊示範「國球」技術　近200青年出席

由油尖旺民政事務處主辦，香港乒乓總會、教聯會、油尖旺區青少年發展協會，以及油尖旺區校長會上周五（2日）在拔萃女書院體育館合辦「跳出油尖旺–青年乒乓外交日」，活動得到外交部駐港特派員公署支持，同時吸引新成立的油尖旺青少年乒乓球區隊成員、學生及油尖旺兩個青年委員會成員總共近200人出席，主禮嘉賓包括公署國際部主任王琪、立法會議員鄭泳舜、拔萃女書院校長劉靳麗娟等人。



外交部駐港特派員公署國際部王琪主任致辭 。（教聯會提供圖片）

活動當天亦邀請公署國際部一等秘書李曉陽及香港女子乒乓球代表隊教練李靜，以互動方式，讓青年了解特區代表隊以「中國香港」名義出戰國際大賽的情況，以及國家如何支持香港保持國際地位，眾人和參加者進行問答環節，學生們踴躍參與，現場氣氛熱烈。

緊隨其後，上周末剛在南非「2023世界乒乓球錦標賽」奪混雙銅牌的香港乒乓球代表隊運動員黃鎮廷及杜凱琹登場，與油尖旺青少年乒乓球區隊成員及參加者進行雙打表演賽，以「國球」乒乓球交流，砌磋球技。兩位球員均表示，有賴國家隊經常與港隊集訓，提升自己技能，每次在世界賽中領獎牌，有賴香港社會各界和教練團隊的栽培，團隊上下一心才能創出佳績。

參加活動的青年紛紛表示，通過參與乒乓球體育交流活動瞭解國家，進一步增強他們的國家意識和民族自豪感。