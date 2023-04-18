理大取錄24名運動員9月入讀本科課程　期內可獲發多達40萬獎學金

理工大學周一（17日）公布透過「學生運動員學習支援及入學計劃」，取錄24名體壇健將，在9月的2023/24學年入讀理大本科課程。



獲錄取的學生運動員中，包括曾代表香港出戰雅加達亞運會，奪男子麥迪遜賽金牌的場地單車運動員梁峻榮、北京冬季奧運會短道速滑男子500米賽事後備隊員郭子峰、正爭取代表香港參加今年杭州亞運會的游泳運動員陳浚軒、曾代表香港參加花劍青年世界盃並奪得團體賽銀牌的莊韻諺。



理大：運動員享有一系列支援配套

理大表示，今年取錄的傑出學生運動員分別曾在田徑、羽毛球、硬地滾球、劍擊、體操、游泳、速度滑冰、場地單車及武術等體育項目上代表香港出賽，並於多個國際和區域賽事取得優異成績，為港爭光。他們入讀的科目涵蓋不同範疇，包括物理治療學、應用社會科學、醫療化驗科學、管理及市場學，以及語言科學、翻譯學及言語治療等。

理大每年為學生運動員提供超過200項獎學金，校方表示，透過計劃入讀理大的精英運動員，除了可於修讀期內獲頒發高逹40萬元的獎學金，亦享有一系列支援配套，包括導師個別學業指導、彈性課堂和評核安排，以及延長修讀年期等，以配合他們的學習和生活需要。

曾代表香港出戰雅加達亞運會，並奪男子麥迪遜賽金牌、全能賽銀牌及團體追逐賽銀牌的場地單車運動員梁峻榮，現時兼任香港單車隊助教，他透過計劃入讀理大管理學課程。他說：「我期望透過在理大學習增值自己，規劃未來事業發展，於港隊中參與管理角色，並在其他範疇作多元發展。」

北京冬季奧運會短道速滑男子500米賽事後備隊員郭子峰，則將入讀醫療化驗科學課程。「高中時遇上疫情，立志修讀醫療相關學科，希望日後可以回饋社會。」他認為理大對學生運動員的支援充足，期望能在學習期間，維持專業訓練水平，更希望有機會代表理大出戰冬季世界大學運動會，爭取佳績。

將修讀物理治療學的莊韻諺，曾代表香港參加花劍青年世界盃，更奪得團體賽銀牌。她去年於練習期間扭傷，導致足踝韌帶斷裂，被迫暫停訓練兩個月。「在復康治療期間，物理治療師的悉心照料使我感受很深，亦確立希望日後投身物理治療行業的目標。」

正爭取代表香港參加今年杭州亞運會的游泳運動員陳浚軒，將修讀航空、航運及供應鏈管理學。他曾出戰亞洲公開水域游泳錦標賽，並透過同為游泳健將的哥哥認識計劃：「理大投放充足資源支持學生運動員發展，使我們能平衡學業及專業訓練，真正做到雙軌並行。」

理大副校長（教學）黃國賢教授歡迎24位學生運動員加入理大，他指理大重視全人教育，並非常支持運動項目的發展，期望學生運動員在體壇發光發熱的同時，亦能繼續接受優質教育，迎接未來更多的發展機會，「並將體育精神帶到課堂上，為其他同學帶來正面的影響。」