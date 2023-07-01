七一｜免費搭車吸引市民跨區出行　輕鐵站與濕地公園逼爆人潮

為慶祝香港七一回歸26週年，港鐵於今日（七月一日）提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，加上香港濕地公園今日免費開放，吸引許多市民趁優惠一家大小出行。其中在天水圍濕地公園站便有大量人潮，幾乎每部輕鐵列車都滿載埋站，有部分市民更是由九龍區專程來參觀濕地公園，他們都對今次免費搭車活動深表歡迎，期望日後有更多乘車優惠。



七一回歸，港鐵提供免費搭輕鐵優惠，吸引大批市民出行，其中濕地公園站月台擠滿不少人。(劉鑫梅攝)

今日天陰有幾陣驟雨，仍不減少市民趁着七一假期及免費搭車出行的大好心情，不少市民專程由港島及九龍區到新界區出行。《香港01》記者早上10時抵達天水圍濕地公園輕鐵站，在月台上已有不少乘客在等候列車，而每當輕鐵列車埋站駛來，都有大批乘客落車，人頭湧湧，而每班車的車廂都幾乎擠滿了人。其間有軍裝警員巡經，到月台協助管理人潮。

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現場所見，港鐵因應優惠吸引乘客人流，亦加密輕鐵班次或出動雙卡列車，約3至5分鐘一班車，港鐵巴士班次約5至10分鐘。記者亦發現大部分離開輕鐵站的市民，都是前往濕地公園方向，人流絡繹不絕。而在濕地公園門外都有不少家長帶着小孩拍照「打卡」。

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其中家住天水圍的市民陳先生及陳太稱，因知悉今天免費搭輕鐵，加上部分康體設施及展覽場所免費開放，他們都表示很開心，因而與家人外出遊玩。不過，陳太認為今日與平日上班及下班繁忙時間的人流差不多，陳先生更說「熱鬧啲仲好」。他們都認為港鐵提供的出行優惠，有助市民外出走動，亦希望日後每逢節慶日都有更多類似活動。

另一位市民連先生則與家人穿着醒目親子裝出行，他稱雖然家住附近，但平日很少機會一家人四出遊玩，因應今日濕地公園免費開放，所以專程趁假期與妻子帶同女兒來濕地公園「兜個圈」，下午會再利用免費搭輕鐵的優惠，一起出市區遊玩。連太盛讚港鐵安排恰當，為配合是日免費乘車活動，輕鐵加密班次以便利市民出行，她希望日後港鐵亦能按情況調整班次，提高服務質素。

居住新界東的林女士亦趁七一假期和免費搭車優惠，跟着網上介紹的景點出行遊玩，預計第一站先去濕地公園，第二站再去元朗「掃街」買街頭小吃。她指很多年前來過濕地公園，但當時交通不便，乘搭巴士後再「兜兜轉轉」才到埗，今日免費搭輕鐵可直接到站就更方便。

不過，她指輕鐵免費乘車雖好，但車廂人流較多，希望港鐵日後在節假日以外，例如平常的星期六、日，再提供優惠活動