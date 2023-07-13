暑假好去處｜屋邨商場特色運動　東方籃球隊、姚潔貞、陳家豪坐鎮

中學小學陸續放暑假，萬千家長又是時候為子女準備「放電」好去處了。基滙資本「民坊」將於7月至9月期間的周末，在轄下多個屋邨商場舉辦特色運動，並且邀得包括香港東方籃球隊領隊蔡芳裕及一眾星級球員、香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞、香港中長跑運動員陳家豪、前港隊劍擊隊成員湯振傑等人親臨現場指導。



甲一職業籃球隊香港東方籃球隊領隊蔡芳裕帶領一眾星級球員，將會親臨「籃球挑戰站」現場出任嘉賓導師。

在疫情復常的第一個暑假，民坊將於7月至9月期間的周末在旗下多個屋邨商場及特色運動場舉辦多項活動，包括傳統運動、新興運動及城市運動。其中，屯門愛定商場和兆禧苑商場、青衣長亨商場和青衣商場、葵涌石籬商場、將軍澳明德商場將會舉辦「籃球挑戰站」，並且邀得甲一職業籃球隊香港東方籃球隊領隊蔡芳裕帶領一眾星級球員，親臨現場出任嘉賓導師，與一眾籃球愛好者互相交流切磋，而參賽者更可贏得獎品。

香港東方籃球隊是本地首支職業籃球隊，於2016至2017年度首次參加東南亞職業籃球聯賽（ABL）贏得總冠軍，把拼盡打不死「香港精神」傳揚海外。球隊今年再於ABL奪得總冠軍，在東南亞籃球壇舉足輕重。民坊與東方籃球隊合作推出首個紀念版籃球產品，冀把本土球隊品牌帶入社區，既推廣體育運動，也刺激社區消費。市民於7月15日起在屯門愛定商場以電子消費滿$800（憑最多4張機印收據），即有機會換取「民坊 x香港東方籃球隊 」紀念版籃球一個。其它地區的民坊商場亦會陸續展開換取計劃。

基滙資本「民坊」將於7月至9月期間的周末，在轄下多個屋邨商場舉辦特色運動。

同樣在本周六（7月15日），民坊將於愛定商場H區天台 - 空中庭園舉辦「港隊齊集民坊 型動最酷盛夏」，屆時除了香港東方籃球隊領隊蔡芳裕及一眾星級球員之外，香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞、香港中長跑運動員陳家豪、香港攀登青年隊教練熊嘉威、前港隊劍擊隊成員湯振傑、2012年倫敦奧運香港劍擊代表梁嘉明等運動健將都會出席，分享投身有關運動項目的各種心得。

「港隊齊集民坊 型動最酷盛夏」活動詳情：

籃球

第一場：愛定主場

日期及時間: 7月15日(六) 2pm- 4pm

地址: 屯門鄉事會路2A號愛定商場A區空中籃球場

第二場：石籬Grind主場

日期及時間: 7月29日(六) 4pm - 6pm

地址: 葵涌圍乪街6號石籬商場一期天台

第三場：長亨主場

日期及時間: 7月30日(日) 4pm - 6pm

地址: 青衣長亨邨2號停車場上蓋 ​

第四場：明德主場

日期及時間: 8月5日(六) 4pm - 6pm

地址: 將軍澳培成里10號明德商場天台

第五場：青衣主場

日期及時間: 8月19日(六) 4pm - 6pm

地址: 青衣楓樹窩路10號青衣商場停車場上蓋

第六場：兆禧主場

日期及時間: 8月26日(六) 4pm - 6pm

地址: 屯門湖翠路201 號兆禧苑停車場上蓋

第七場：啟業主場

日期及時間: 8月27日(日) 4pm - 6pm

地址: 九龍灣啟業道18號啟業邨停車場上蓋

跑步

日期及時間：8月12日（六）6pm

地址：屯門愛定商場空中跑步基地（Zone N）

追逐運動

日期及時間：8月中旬

地址：鴨脷洲邨停車場天台運動場

攀石

日期及時間：8月19-20及26-27日10am-8pm（小朋友每節1小時、成人每節1.5小時）地址：山景商場LG126號舖

新興運動

日期及時間：8月26日（六） 2pm-6pm

地址：愛定主場、兆禧主場、啟業主場、石籬GRIND主場、青衣主場、長亨主場、明德主場

項目：護身道、躲避盤、法式滾球、Teqball、閃避球、芬蘭木棋、雙節棍

劍擊

日期及時間：9月2日至3日9am-8pm

地址1：屯門屯門鄉事會路2A號愛定商場N 121-N 123劍擊學堂(屯門)

地址2：安定友愛社區中心