南區多條巴士線取消或合併　輪椅人士不敢出街：有車去、無車返

去年起運輸署通過南區巴士路線重組，取消及調整至少17條巴士路線，自強協會今（1日）到九龍政府合署請願，路線重整後，指南區有至少4條巴士路線被取消，不利居住南區輪椅人士出行或到醫院覆診，繁忙時段，輪椅人士需要等候1小時或以上才可輪到巴士；而途經瑪麗醫院6條巴士線刪剩3條，其中4X號巴士只服務至下午1時，令輪椅人士面對「有車去，無車返」困況，要求增設往返南區港鐵站及醫院巴士路線。



自強協會今（1日）到九龍政府合署請願，要求增設往返南區地鐵站及醫院巴士路線。（容嘉儀攝）

多條巴士路線取消或合併 輪椅人士出行需時多一倍

自強協會於上月向70名居住南區的輪椅人士進行問卷調查，輪椅人士對南區巴士路線重組滿意度只有3分（10分為滿分），由於南區較少港鐵站，輪椅人士又不能使用小巴，有約7成輪椅人士最常使用巴士出行，多條巴士路線取消或合併後，有8成輪椅人士憂慮等候巴士時間延長。

有居住在漁安苑輪椅人士指，自今年1月取消96號線（利東邨至銅鑼灣），他需要轉乘港鐵，由漁安苑到利東港鐵站需要15分鐘，需要尋找職員安放活動摺板，到達銅鑼灣需時45分鐘，以往乘搭巴士前銅鑼灣只需20分鐘。

另有輪椅人士指，巴士公司取消3條路線，分別71、71P及5X路線往返南區及中西區，留下4和7號巴士路線，而4號巴士由中環開出，巴士輪椅位置有限，未到達南區前巴士已站滿乘客，導致輪椅人士不斷等候下一班巴士，有輪椅人士等逾1小時才可以上車。輪椅人士梁先生，需要預至少2小時出門，繁忙時間不敢外出。

自強協會指，未有收到運輸署或巴士公司就路線重組諮詢。（容嘉儀攝）

往返醫院巴士線只服務半日 有車入無車出

巴士路線重組後，往返瑪麗醫院由6條路線刪至3條，其中4X路線只服務至下午1時，輪椅人士依賴巴士前往瑪麗醫院覆診，路線重組後，輪椅人士面臨「有車去，無車返」困境。輪椅人士林先生指，只能耐心等候其他巴士，大大延長回家時間。

自強協會成員之一梁先生將請願書交予運輸署職員。（容嘉儀攝）

團體倡增設接駁南區港鐵站及醫院巴士路線

自強協會表示，未有參與巴士公司及運輸署就南區巴士路線重組諮詢，而重組安排忽略輪椅人士交通需要，要求運輸署重新檢視有關安排，增設接駁南區港鐵站及往返醫院的巴士路線，回應輪椅人士交通需求。