美女鋒將神還原雲巴士頓窩利金球　領挪威劣境中出線︱女子世界盃

口繼愛爾蘭隊長麥姬比（Katie McCabe）角球直射入網後，女子世界盃2023金球再現，A組最後一輪分組賽，頭兩仗只得1分陷入劣境的傳統強隊挪威，面對菲律賓非勝不可。

開賽僅6分鐘，挪威便由前鋒羅曼荷（Sophie Román Haug）先開紀錄，她這記窄角度窩利入球，立即令球迷聯想起荷蘭名將雲巴士頓在1988歐洲國家盃的金球。



挪威前鋒羅曼荷（Sophie Román Haug）窄角度窩利入球，令球迷聯想起荷蘭名將雲巴士頓在1988歐洲國家盃的金球。（路透社）

1995年第二屆賽事奪冠的挪威，是女子世界盃僅4支曾贏得冠軍的球隊之一，向來是女足前列份子之一，今屆被編入分組賽A組，頭兩仗表現大為失準，揭幕戰爆冷0：1不敵東道主之一的新西蘭，第二仗與瑞士0：0言和，對菲律賓前僅以1分排分組榜尾，出線形勢不妙，今仗必須獲勝並盡力爭取入球才有望出線。

決心十足的挪威，一開賽便展示決心，向菲律賓發炮狂攻，僅6分鐘便以一記超級金球振奮士氣——中堅皮爾迪（Thea Bjelde）在禁區外右路離門約30碼位置高波斜線吊入禁區左路，效力意大利球會羅馬的24歲前鋒羅曼荷第一時間左腳窩利抽射，極窄角度下皮球直飛「網仔」入網，為一場「大屠殺」展開序幕。

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複製雲巴士頓窩利金球

這記精彩入球，立即引來網民和球迷熱議，因為它甚有荷蘭一代名將雲巴士頓在1988年歐洲國家盃決賽入球的影子。那年決賽由荷蘭對蘇聯，古烈治上半場為橙衣兵團先開紀錄，下半場戰至54分鐘，荷蘭中場穆倫（Arnold Muhren）禁區頂左路高波大斜線吊向右路，底線前不遠接應的雲巴士頓在射門角度極窄之下，仍冒險第一時間窩利抽射，皮球直飛「網仔」入網。

這記入球為荷蘭鎖定2：0勝果，為荷蘭帶來歐國盃，是他們第一個也是至今男子成年國家隊唯一一次奪得的大賽冠軍。歐洲足協形容它為：「歐國盃史上其中一個最精彩入球」，也是因傷被迫提早終結足球生涯的悲劇天才雲巴士頓其中一個最為世人深刻銘記的光輝時刻。

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雲巴士頓在1988歐洲國家盃的窄角度窩利金球。（影片截圖）

巨星替工把握機會大放光芒

羅曼荷的入球猶如雲巴士頓那球的鏡子，荷蘭名將是在右路用右腳射入，羅曼荷則是左路用左腳射入。嚴格而言，雲巴士頓當年那球距離龍門位置更遠，射門勁度及角度都更強和刁鑽，不過羅曼荷的入球同樣是走位、技術、視野缺一不可，難度相當高。

她在17分鐘以漂亮頭槌梅開二度，效力巴塞隆拿球星的漢森（Caroline Graham Hansen）31分鐘離門30碼遠射得手，挪威半場已遙遙領先3：0。下半場挪威再入3球，當菲律賓後備球員夏里遜（Sofia Harrison）67分鐘粗野犯規被逐，對戰果已無影響，當中羅曼荷補時5分鐘再入一球，完成帽子戲法。

羅曼荷身高1.78米，有身材、有速度、有技術，然而她其實只是「替工」。挪威陣中有超級巨星、2018女子金球獎（Ballon d'Or Féminin）得主希格堡（Ada Hegerberg）退出國家隊5年，今屆世界盃首度在國際大賽復出，當然是國家隊必然正選。不幸次仗對瑞士前希格堡熱身時受傷，羅曼荷才臨危受命代替對方上陣，到今仗終把握機會大放光芒，再次證明「機會只留給有準備的人」。

羅曼荷連中三元領挪威出線，獲選今仗最佳球員。（Getty Images）

挪威6：0大勝菲律賓，同時間進行的A組另一場分組賽新西蘭全場圍攻下未能撕破瑞士防線，雙方0：0打和各得1分。瑞士1勝2和得5分，A組首名出線；挪威與新西蘭各為1勝1和1負同得4分，前者憑得失球差力壓新西蘭次名晉級16強，菲律賓大敗一仗跌落榜尾。

賽後受訪羅曼荷揚言：「我必須說這是我球員生涯最美好一夜，真是奇妙，實在是夢想成真。」她指出，「今天（周日）我們都想出場踢出自家風格，我們知道必須獲勝，必須取得大量入球，壓力是有的。我為我們在重壓下的表現感到自豪，一開賽已顯示巨大能量和質素。」

女子世界盃A組績分榜。

挪威雖僅在A組次名出線，但其實跟首名出線分別或許不大。她們會跟C組首名球隊，亦即是西班牙或日本其中一隊。從頭兩輪分組賽來看，日本和西班牙均展現強勢，兩戰兩勝雙雙提早出線，兩軍會在周一（31日）C組最後一輪分組賽碰頭。瑞士則會在16強與C組次名球隊對戰。