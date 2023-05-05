換路牌｜路政署擬3區改用新字體　關注團體：損辨識度影響駕駛者

政府近年關注市容，並成立「地區事項統籌工作組」，以改善環境衞生和市容。路政署擬於今年內，在中環碼頭、港鐵大圍站及荃灣路德圍的路牌，改為採用新字體「文悦古典明朝體」，並形容此舉可「注入較為濃厚的文化氣息」。翻查資料，該字體來自「文悅字庫」，為阿里巴巴投資的字體公司。

不過一直關注路牌設計的道路研究社社長邱益彰質疑，該字體設計上筆劃粗幼不一，而且路牌本身採用反光物料，並以白色為底色，在日光下其辨識度存疑，駕駛人士或需分心注目路牌，擔心影響交通安全。他表示，並非不能改用字體，但事前需經研究及實驗，確保其實用性，不能單純以美觀便改用字體。



左邊為現有字體，右邊為路政署擬採用的新字體。（立法會文件）

「地區事項統籌工作組」於去年8月中開展「政府打擊衞生黑點計劃」，並已展開改善市容的工作，包括美化公共空間、改善街道設施、美化園林建築及街道景觀等。據政務司副司長私人辦公室，以及環境及生態局向立法會提交的文件，路政署會負責若干美化工作，其中一項為「小區街景美化工作」。

涉中環碼頭、大圍港鐵站及荃灣路德圍

文件透露，路政署擬於2023年內，在中環碼頭、大圍港鐵站及荃灣路德圍展開美化工程，包括更換特色街名牌、欄杆、行人路磚及渠蓋，並會美化有蓋行人道、行人天橋、升降機及路燈燈柱等，以提升社區景觀。路政署續指，會透過於路牌使用新的字體，即「文悦古典明朝體」，為上述三個高行人流量的選定地點，注入較為濃厚的文化氣息或氛圍。

由「全真字庫（港人版）粗黑」改「文悦古典明朝體」

路政署以德輔道中的路牌為例子，現時採用「全真字庫（港人版）粗黑」，其字體筆劃較為粗；至於擬採用的「文悦古典明朝體」，相對原有字體較為幼細。

翻查資料，新字體來自「文悅字庫」，為阿里巴巴投資的字體公司。據其網站介紹，該字體適用於需要展示「現代人文感、手作感、古樸感的場景」。記者嘗試透過網站預覽相關字體，然而輸入「港鐵大圍站」時，卻無法顯示「鐵」字。

道路研究社指在反光路牌上 憂難以閱讀字體

對於路政署提出採用「文悦古典明朝體」，曾出版「香港道路探索──路牌標誌x交通設計」、一直研究路牌設計的道路硏究社社長邱益彰表示，路牌上的字體需考慮實際用途，並非單純顧及美觀。他指「文悦古典明朝體」的筆劃設計上粗幼不一，將字體放上反光物料的白底路牌上，未必易於閱讀，尤其在日光之下，更有可能出現混淆。

道路硏究社社長邱益彰（資料圖片／余俊亮攝）

邱益彰指，路牌有其實際用途，需顧及字體的可讀性及辨識度，尤其駕駛人士需要從中獲取資訊，假如字體辨識度不足，駕駛者需更留神閱讀，因而分心，恐會影響道路暢順度，甚至涉及安全問題。

邱益彰強調，並非不能轉路牌字體，但事前必須詳細研究及實驗，日本早年都曾換字體，當時經過一番研究，確保所有年齡群組、性別，都可以易於閱讀，才可以敲定轉用。他又指，現時香港路牌的英文字體「Transport」，是上世紀50年代英國特意為快速公路設計，當年經過反覆實驗，測試其可讀性、易辨性，以確保駕駛者於駕駛期間，都可遠距離閱讀路牌訊息，並非只追求美觀。