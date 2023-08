Patagonia支援本地環保團體　實踐1% for the Planet守護香港生態

【Patagonia/ 環保 】早前,香港西貢水域罕有出現布氏鯨鯨魚的蹤影,可惜最終不幸離世,這事件亦令大家對香港動物保護、環境環護多加關注。

Patagonia一直是關注環境問題的品牌,全力支持非牟利環保聯盟「1% for the Planet」,身體力行推動環保;香港區Patagonia亦於2022年10月加入,夥同本地環保團體,拯救這個地方的環境生態,致力推動可持續發展。



Patagonia創辦人Yvon Chouinard一直致力推動環保(Patagonia)

非牟利環保聯盟「1% for the Planet」的夥伴環保機構全部經過挑選,其工作需要觸及六大主要領域:氣候、食物、土地、污染、水資源及野生生態當中的範疇,能有即時行動改善當地生態環境,及能達至可量度環境結果的項目,確保資源用得其所。

而香港區 Patagonia 加入「1% for the Planet」後,從各方面尋找合適的環保機構夥伴,最終找來Living Lamma 活在南丫、A Plastic Ocean Foundation、World Wide Fund for Nature Hong Kong 世界自然基金會香港分會、The Mushroom Initiative 菇菌圓;Zero Foodprint Asia 零碳足食(亞洲)和The Nature Conservancy 大自然保護協會,一起在香港推動保護大自然生態的項目。

這六個環保機構運用來自「1% for the Planet」的資助,跟香港區Patagonia為維護香港生態環境出一分力,一同看看他們階段性進展的成果: