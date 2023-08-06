Patagonia支援本地環保團體　實踐1% for the Planet守護香港生態

【Patagonia/ 環保 】早前，香港西貢水域罕有出現布氏鯨鯨魚的蹤影，可惜最終不幸離世，這事件亦令大家對香港動物保護、環境環護多加關注。

Patagonia一直是關注環境問題的品牌，全力支持非牟利環保聯盟「1% for the Planet」，身體力行推動環保；香港區Patagonia亦於2022年10月加入，夥同本地環保團體，拯救這個地方的環境生態，致力推動可持續發展。



Patagonia創辦人Yvon Chouinard一直致力推動環保（Patagonia）

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非牟利環保聯盟「1% for the Planet」的夥伴環保機構全部經過挑選，其工作需要觸及六大主要領域：氣候、食物、土地、污染、水資源及野生生態當中的範疇，能有即時行動改善當地生態環境，及能達至可量度環境結果的項目，確保資源用得其所。

而香港區 Patagonia 加入「1% for the Planet」後，從各方面尋找合適的環保機構夥伴，最終找來Living Lamma 活在南丫、A Plastic Ocean Foundation、World Wide Fund for Nature Hong Kong 世界自然基金會香港分會、The Mushroom Initiative 菇菌圓；Zero Foodprint Asia 零碳足食（亞洲）和The Nature Conservancy 大自然保護協會，一起在香港推動保護大自然生態的項目。

這六個環保機構運用來自「1% for the Planet」的資助，跟香港區Patagonia為維護香港生態環境出一分力，一同看看他們階段性進展的成果：