淺水灣「打卡」熱點觀音像颱風下被塌樹砸穿頭　遊客：好心痛

旅遊熱點淺水灣鎮海樓公園內的10米高觀音像，日前在超強颱風「蘇拉」吹襲期間，遭鄰近一棵被吹塌的大樹壓在頂部砸穿後腦，並擊中觀音像的手部致四指折斷，周身傷痕纍纍。惟事隔3日，仍未有人前來清理及移除壓着觀音像的大樹，現場滿目瘡痍，令不少專程前來「打卡」遊客大感震驚和失望，亦有遊客頻呼「好心痛」，希望有關部門盡快為「觀音娘娘」修復 。



幫忙打理觀音像的劉女士表示，颱風來襲前，曾有不少善信前來祈求「觀音娘娘」保佑港人平平安安，她相信今次是「菩薩擋咗個災劫」，無奈觀音像修復無期，有可能十‧一國慶黃金周，也無法為「觀音娘娘」回復原貌，她嘆道：「對咗（觀音像）廿幾年，好有感情，真係好唔開心」。《香港01》正聯絡康文署及負責管理觀音像的香港拯溺總會。



淺水灣鎮海樓的10米高觀音像被塌下的大樹砸穿頭，「頭紗」缺了一大塊，手指及裙邊亦有不少損毀痕跡及裂縫，塌下的整棵大樹仍然觀音像重重包圍，等待相關工作人員善後。（夏家朗攝）

觀音像颱風中被塌樹砸穿頭周身傷

在颱風中意外被摧毀的10米高望海觀音像，位於淺水灣泳灘旁、南灣道鎮海樓公園，為鎮守淺水灣的「守護神」，亦是旅客「打卡」熱點。記者今日（5日）中午時分前往視察，現場所見，種植在觀音像附近的一棵約十多米高大樹，被吹至連根拔起塌下，壓毀旁邊的圍欄，一大截樹椏橫亙倒下砸穿觀音像的後腦，頭頂的「頭紗」亦崩缺一大塊，露出內部結構；觀音像的四隻手指亦被塌樹擊中折斷，裙邊亦有不少損毀痕跡及裂縫，觀音像周身傷痕崩缺，令人慘不忍睹。而塌樹現場已被人用膠帶圍封，塌下的大樹將觀音像重重包圍，等待相關部門派員清理及移除塌樹。

負責人：個心好唔舒服，至少補返觀音像個窿先！

在鎮海樓工作逾20年的負責人劉女士向《香港01》指出，2018年「山竹」襲港期間，上址亦曾被颱風摧毀，月老像更被吹落海，今次則是觀音像遭到嚴重損毀，令她大感心痛。她稱，周日（3日）早上曾有康文署人員前來視察，但未有派員清理，也不清楚何時才移除塌下的樹幹。她慨嘆：「好傷心，我對咗（觀音像）20幾年，好有感情，我個心好唔舒服，至少都盡快移走晒啲樹，補返（觀音像）個窿先啦。」

10米高觀音像被塌下的大樹砸穿頭，負責打理觀音像的劉女士大感心痛，「對咗20幾年好有感情，個心好唔舒服！」(夏家朗攝)

劉女士續指，上址屬旅遊勝地，吸引世界各地旅客和善信前來參拜，她說：「咩國家嘅人都有，泰國遊客會比較多，好虔誠，好多香港人行山都會嚟，知道打爛咗（觀音娘娘），大家都好唔開心。」不過，受損的觀音像和其他神像都如此宏偉，以往都由拯溺總會找專業公司派員維修，暫未知何時能夠為「觀音娘娘」修復，但估計未必能趕及在十‧一國慶黃金周前恢復原貌，或會令到訪的內地遊客大失所望。

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另外，劉女士表示，在「蘇拉」襲港前曾有不少善信前來向「觀音娘娘」參拜，祈求「保佑個風嚟到平平安安」，她認為今次只有觀音像損毀，相信是應驗了，「係菩薩擋咗個災劫」。她指觀音像今次損毀嚴重，要找專人搭棚維修，估計費用不菲，希望有善信和有心人能樂善好施捐助。

協助清理鎮海樓公園的陳先生對神像損壞感到難過。(夏家朗攝)

清潔工清理塌樹斷枝 祈求觀音像盡快復原

協助清理鎮海樓公園的陳先生上周六（2日）下午曾到場清理，當時情況十分惡劣，他形容：「出入口被樹枝同啲樹椏全部都封住晒，行都行唔到，之後兩個人一齊清都清咗成5個鐘。」

陳先生對神像損壞感到難過，他稱：「好唔開心，個心都好唔舒服，因為拜佛、拜觀音係我哋中國人嘅傳統，希望盡快整返好，恢復原狀。」

遊客無法與觀音像「打卡」：有少少失望

內地旅客李小姐今日趁假期特地與朋友遊覽淺水灣，當他們到訪鎮海樓公園時，始知「觀音娘娘」在風暴過後飽受摧殘，頻呼：「有一點心痛。」同行的陳小姐則直言，以往曾數度到訪過上址，認為是「打卡」拍照的熱點：「好耐冇嚟諗住今日嚟行下、影下相，嚟到都有少少失望，不過第日等佢修葺好返會再嚟過。」

根據資料，上址鎮海樓建於1970年代，具有濃厚中國文化的古典色彩，並設有兩座分別高10多米的天后像及觀音像，也有海龍王、河伯、麻姑及壽星公等塑像。園內特色景點還包括萬壽亭、長壽橋及象徵「金鰲獻壽」的鰲魚雕塑。園內也設有香港拯溺總會的總部大樓。

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