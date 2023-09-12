世紀暴雨︱柴灣環翠商場多舖復業　食客衝破泥地陰影：唔驚得咁多

本港經歷世紀暴雨多區水浸，重災區之一的柴灣環翠商場終於大致復常。記者今日（12日）重返商場視察，發現約九成店舖恢復營業，商場內回復人來人往。黑雨過後，多間食肆曾出現遍地污泥，一片狼藉，部分店舖仍有些泥迹，但有食客笑言已衝破當日的「泥地」陰影，無懼衞生問題，笑說：「都唔驚得咁多！」



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水浸重災區之一 花3日清理後9成舖復業

記者今日（12日）到位於柴灣的環翠商場視察，內裏共有三層，大部分租戶包括食肆、生活用品店及補習社等已恢復營業，只有少數商店仍然休息。其中災情最嚴重、位處地下的夾公仔店仍未復業，店面再要需時清理；另於2樓一間芭蕾舞學校亦關門休息，而商場外的地面有部分損毁位置，目前尚未復修。

災後滿地泥濘 餐廳職員：啲泥仲好犀利

不願上鏡的餐廳女職員向《香港01》表示，在暴雨過後，店內滿佈泥濘，他們花了數日時間清理才能重新開店，但店內仍有泥迹，她不諱言：「坐就照坐得，但係啲泥都仲係好犀利，公文袋、好多嘢食都浸晒，要全部揼晒佢。」

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食客對商戶衞生有信心：都唔驚得咁多

食客陳先生表示，黑雨當日對商場造成整大影響，他憶述：「第一日嚟見到全個地面都浸咗，入唔到去。」他對商場重開感高興，笑說：「今日好OK（不錯）啦。」

食客李小姐則稱對商場黑雨當日慘況仍歷歷在目，形容：「地下全部都浸晒，啲水好深，周圍都係泥。」她又稱讚，餐廳重開速度「算好快」，對商戶的食物衞生安全都有信心，笑言已衝破陰影，不太擔心，她稱：「都唔驚得咁多，天災嘅嘢我覺得都好正常，大家都唔想，唔係太大問題。」

至於黑雨當晚商場的停車場，水位最高浸至近兩米高，幾乎淹及天花板頂，有多部私家車在一夜間被淹沒，災情慘重。記者今日所見，現場仍有少量車輛未被移走，地面遺下大量泥濘及雜物。

▼9月10日 環翠商場夾公仔店遇水浸損失▼



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▼9月10日 環翠商場夾公仔店遇水浸損失▼



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▼9月10日 環翠停車場一片泥濘▼



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▼9月10日 環翠商場店舖關閉▼



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