世紀暴雨︱柴灣環翠商場多舖停業　夾公仔店50機全毀損失50萬元

本港經歷世紀暴雨多區水浸，位於柴灣的環翠商場亦為重災區之一。記者今日（10日）重返商場視察，低層所有店舖亦未能重開，有夾公仔店負責人指，水浸當晚估計水位約1米，有夾公仔機「瞓底」布滿泥濘，不少獎品都被浸爛，店舖內50部機器全部毁壞，估計損失超過50萬。



▼9月10日 環翠商場夾公仔店遇水浸損失▼



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上周四暴雨期間，位於柴灣的環翠商場成為重災區，記者今日到場視察，商場停車場水位已退，但仍滿佈污泥，低層停了約5部車，均佈有污泥，至於商場低層的四間商舖均未能營業，其中一間餐廳以及夾公仔店在清理中。

▼9月10日 環翠商場夾公仔店遇水浸損失▼



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負責人：水浸當晚夾公仔機「瞓低」

夾公仔店佔兩個鋪位，負責人蔡先生指，店內50部機器全部銷毀，他指，在上周四晚，看閉路電視時，見到水位大約去到腳裸位置，之後就看不到閉路電視。他指根據水退線估計，水深約為1米，在上周六回到店鋪時，水位已退，有部分夾公仔機「瞓低」上面滿佈污泥，地上亦滿佈污泥，他指除了夾公仔機外，夾公仔機內的部分獎品亦銷毀，大概損失50萬元，重新訂購所有機會預計20萬至30萬元。

蔡先生稱，木地板現時嚴重變形，期望一星期後可以部分重開，預計要一個月才可以全部重開。他表示，商場暫時稱，由於天災引致損失，因此不會作出賠償。

▼9月10日 環翠停車場一片泥濘▼



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▼9月10日 環翠商場店舖關閉▼

