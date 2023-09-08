黑雨水浸｜柴灣環翠邨停車場一夜淹沒8車　車主：40幾年嚟未見過

黑色暴雨警告下，其中一個水浸「重災區」柴灣環翠邨停車場，今晨（8日）仍然「災情」嚴重，水位浸至接近私家車車頂，一夜之間場內共有8輛私家車慘遭淹沒。有部分車主及時趕來涉水移走車輛，成功拯救愛驅後猶有餘悸地表示：「成個停車場浸晒水，真係40幾年嚟都未見過咁誇張！」



一夜水淹八車 車主「劫後」難眠：40幾年未見過咁誇張

《香港01》記者今日（8日）早上約9時抵達柴灣環翠邨停車場視察，原本清晨最大雨時，水位一度漲至接近「天花頂」，記者現場所見，水位雖略為減退，不至於接近「封頂」，但水位高度仍然幾近私家車車頂，儼如一片汪洋。而停車場內目前仍有8輛私家車，一夜之間全被淹沒。有多名車主昨夜緊急趕到停車場「救車」，也陸續有車主今早趕來查看車輛情況。

及時成功救車的車主吳先生向《香港01》表示，昨晚11時許接獲停車場職員通知，急忙到場移走車輛，他事後嘆道：「40幾年嚟都未見過咁誇張，尋晚已見到個地下開始飆水，成個停車場浸晒水，到小腿一半位置。」

吳先生續指，昨晚因過分擔心，徹夜難眠，慶幸今次能及時救回愛驅，他稱：「架車上返嚟安全啲，用嚟搵食嘅，浸咗要花成30幾萬，一浸就冇㗎喇。」

車主「組團」撤退：平時大家懶懶閒唔走，今次要即走！

至於車主王先生則指，昨晚9時半從網上群組得知全港多區水浸，預計到斜路式設計的環翠邨停車場亦有可能水浸，但從沒想過會浸至如此嚴重，他說：「真係未見過咁誇張，啲渠塞晒完全係唔去水。」

王先生又稱，昨晚連同十多位車主到場救車，爭取時間迅速開車撤離，他形容：「好快，唔使半個鐘大家都走得七七八八，平時大家懶懶閒唔走，今次真係好緊張要即刻走。」

另一位李先生表示，今早到酒樓飲茶後，因知悉其僱主的車輛停泊在上址停車場，於是前來幫忙視察情況，想不到「災情」如此嚴重，他稱：「我尋晚都唔知係黑色暴雨，聽到樓下好嘈，一望落去先知，好恐怖，一片狼藉、全部都係泥，我都係喺天橋行嚟行去，安全啲，下面都唔敢行。」

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