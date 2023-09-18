「廟街神父」辦食堂今開業　聘用更生人士並向弱勢社群免費派飯

有「廟街神父」之稱的澳洲籍神父胡頌恆（John Wotherspoon） 合作創辦的非牟利團體「慈悲香港（Mercy HK）」，開辦社區飯堂「慈悲香港食堂」於今日（18日）開業，並首要僱用釋囚，幫助他們自力更生。胡頌恆表示，11月19日將為食堂舉辦正式開幕儀式，屆時將由樞機主持。



慈悲香港董事陳志剛指，會派發飯卡給需要人士，憑卡可以每日領取一個飯盒，目前派出一百多張飯卡，持卡者需要往其他餐廳領取飯盒，待慈悲香港食堂營運穩定順暢後，持卡者再改為到餐室領取。無家者李先生中午到食堂詢問領飯詳情，希望能得一餐溫飽。



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經歷兩度「改裝」，由原本聘用無家者的二手環保店，轉型為向有需要人士免費派發抗疫物資的社區中心，如今在疫後再轉型成為社區飯堂名為「慈悲香港食堂」，讓區內有需要的基層街坊有三餐溫飽。

「慈悲香港食堂」今日首天開業，運作與茶餐廳無異，新張期內還有七折優惠。中午時分，食堂內座無虛席，不同教友前來支持開業，店內一度掌聲雷動，神父胡頌恆帶領眾人唱詩讚美：「讚美主在早上，讚美主在中午，讚美主，讚美主，讚美主在黃昏時。」故神父表示，11月19日將是餐室舉辦正式開幕儀式，屆時將由樞機主持。

慈悲香港董事陳志剛表示，食堂主要提供中式點心，由一間專門供應五星級酒店的食物工場製作，往後將會提供免費兩餸飯給有需要的基層人士。店內共有五名員工，均為更生人士，兩人具餐飲業經驗負責廚房，兩人負責樓面，另外一人負責洗碗。

陳表示，經營食堂的初心一來是希望聘請更新人士，讓其有就業機會；提供飯盒給有需要人士；由於以往機構運作靠捐款為主，故希望透過經營食堂生意獲得收入支持機構服務運作。他指機構運作每月花費約60至70萬元，除提供飯盒給有需要人士，亦提供宿舍給無家者住宿，免費殯葬服務給有經濟困難家庭以及中醫義診等服務。

陳志剛指，會派發飯卡予有需要人士，憑卡可以每日領取一個飯盒，目前派出一百多張飯卡，由於食堂剛開業，持卡者暫時需要往附近的餐廳領取兩三餸飯飯盒，待食堂營運穩定順暢後，持卡者再改為來食堂領取。

領取飯卡的對象有露宿者、吸毒者及孤獨長者等，陳表示，經過審核後合乎資格才能獲飯卡，例如沒有工作及固定收入、正領取綜援或殘疾津貼的人士。領取飯卡的對象以吸毒者最多，約有七十多人，陳表示，「佢一有錢就攞咗去吸毒，所以我哋都唔會畀錢佢，我情願畀盒飯佢啊。」

第二多為無家者，他憶述領取飯卡的其中一位無家者，曾經因為管理色情片倉庫而被警察拘捕，然而對方卻稱這是他的工作：「即係有陣時喺生活嘅壓迫之下，其實你係為咗份工，有陣時都冇乜選擇。」該無家者現時已成為領洗的信徒。

提及募集經營食堂的資金，原本計畫兩個月之內若籌到200萬元，便決心經營，不過當兩個月期期限將至仍尚欠50萬元，怎料在最後一日期限竟然有人捐出50萬元。陳志剛形容過程非常神奇：「所以好奇怪…….即係我哋覺得係天主想要做嗰樣嘢呢佢會完成嘅，我哋只係佢嘅手手腳腳嚟嘅啫。」

「廟街神父」胡頌恆今日（18日）到食堂打點。（洪芷菁攝）

他指目前兩餸飯成本為25元一盒，而基本上每個月派飯成本需要十萬元，故食堂一邊透過經營生意賺取收入，一邊又把收入轉化作為提供免費飯盒的資金。他希望不論國內旅客或本地市民都來光顧，「特首又話搞夜香港，希望我哋會多啲國內嘅人或者本地人嚟廟街囉。」

有前來詢問免費領飯盒詳情的無家者李先生，表示露宿在附近公園，目前正在申請綜援，不過需要等待數月才獲批，在此期間亦沒有工作收入，故向機構領取飯卡，希望能得一餐溫飽。