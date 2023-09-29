夜繽紛｜海濱夜市8大活動曝光　Cosplay、萬聖節派對輪流登場

發展局局長甯漢豪今日（29日）發表網誌宣傳灣仔、堅尼地城卑路乍灣和觀塘3個海濱場地舉辦的夜市活動，她指未來兩三個月上述海濱將繼續舉行一連串活動。發展局網頁顯示，未來兩、三個月觀塘以及堅尼地城海濱，將舉辦一連串活動，當中包括二手市集、Cosplay派對及萬聖節派對等。



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為響應夜市經濟，港府於本月底先後推出灣仔、堅尼地城卑路乍灣和觀塘三個海濱夜市活動，內容包含懷舊香港街頭美食、文化工作坊、巨型壁畫、 慈善表演，以及音樂表演等。甯漢豪今日在網誌中表示，冀透過海濱夜市活動，讓市民欣賞到美麗的維港景色，以及感受到海濱的朝氣和獨特性，又稱在未來兩個月，以上海濱場地會繼續舉行一連串活動。

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據發展局網頁顯示，未來兩個月將有更多海濱夜市活動曝光。以10月為例，堅尼地城卑路乍灣海濱將先後舉辦二手市集、萬聖節Cosplay派對；觀塘海濱花園則會舉辦萬聖節寵物之夜。至11月觀塘海濱亦會舉辦「拉丁之夜」，以及「韓流舞蹈派對」。

以下為8大活動詳情：



【1】堅農夜市 • 環保生活 + 二手市集

日期：6.10.2023 – 8.10.2023

時間：下午3:00-晚上11:00

地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

【2】堅農夜市 • 青年文創 + Cosplay

日期：20.10.2023 – 22.10.2023

時間：下午3:00-晚上11:00

地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

【3】堅農夜市 • 萬聖節 + Cosplay

日期：27.10.2023 – 29.10.2023

時間：下午3:00-晚上11:00

地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

【4】萬聖節寵物之夜

日期：27.10.2023 – 28.10.2023

時間：晚上8:00-11:00

地點：觀塘海濱花園

【5】堅農夜市 • 寵物世界

日期：3.11.2023 – 5.11.2023

時間：下午3:00-晚上11:00

地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

【6】拉丁之夜

日期：10.11.2023

時間：晚上8:00-11:00

地點：觀塘海濱花園

【7】韓流舞蹈派對

日期：11.11.2023

時間：晚上8:00-11:00

地點：觀塘海濱花園

【8】堅農夜市 • 玩意玩樂

日期：17.11.2023 – 19.11.2023

時間：下午3:00-晚上11:00

地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊