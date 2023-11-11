國際濟公文化節維園舉行　首設「加持」隧道　穿過後可獲轉運風車

2023國際濟公文化節周五（10日）起一連三日回歸維園舉行，在場首次設置一條 「加持」隧道，加持送祝福，穿越隧道的人士除獲贈轉運風車，更可獲濟公福祐。主辦機構東井圓佛會希望藉本年度的國際濟公文化節，為香港人打氣，將濟公的處世智慧、豁達開朗的正能量與香港人分享。



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潮語「加持」原來是梵語 加持隧道長約80米

國際濟公文化節周五舉行開幕儀式，東井圓佛會會長暨美燕致辭時表示，濟公素有救急扶危、驅疫除瘟的仙職功能，在後疫情的今天，香港社會仍受著流感威脅，防疫決不能鬆懈，因此在文化節最後一日，舉辦濟公驅疫出巡。

會場亦設有一條加持隧道，「加持」是一個梵語，大意是指上天將善良的祝福，贈予期盼的人士。連進入隧道前的步行徑，整段行運步道長約80米。設於會場 （維園一號足球場）現場有清楚指示，並有工作人員從旁協助，行走多次可接受多次祝福。同場並設有展覽和多項攤位，將濟公文化和信俗演化以多角度呈現。

濟公形象破帽破扇破鞋舊衲衣，貌似瘋癲，性格豪放，實際上是一位學問淵博，慈悲濟世的高僧。在中國民族故事的傳奇人物中，有抱打不平的梁山好漢、 鐵面無私的包公、以及濟世為懷的濟公，濟公傳說於2006年被列為首批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。而濟公信俗在香港的足跡，亦有約百年歷史，見證著早期社會的發展。

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｢2023國際濟公文化節｣詳情如下：

日期：2023 年 11 月 10 至 12 日 (星期五至日)

時間：10/11 ( 3pm – 5:30pm) ; 11 - 12/11 ( 11am – 5pm)

地點：銅纙灣維多利亞公園1號足球